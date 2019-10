Zusammenwachsen stärken

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Großrinderfeld,

am Mittwoch Abend hat in Schönfeld die letzte Kandidatenvorstellung vor der Wahl am 20. Oktober stattgefunden. Damit geht der Wahlkampf nach den drei anderen Vorstellungen in Gerchsheim, Ilmspan und Großrinderfeld um das Bürgermeisteramt in die letzte Runde.

Die Spannung bleibt damit, jedenfalls für mich, also noch erhalten.

Bedanken möchte ich mich bereits jetzt, für die Einblicke, die ich erhalten habe und auch für die neuen Anregungen, die ich aus den Gesprächen mit Ihnen mitnehmen durfte.

Ich habe den Eindruck, dass ich mit meinem Motto „Zusammenwachsen“ grundsätzlich den Kern getroffen habe, um den es bei dieser Wahl geht: Das Aufwachsen unserer Kinder und Jugendlichen in einem natürlich gewachsenen, schützenswerten Umfeld, das für Alt und Jung im besten Sinn familienfreundlich ist, eine gedeihende Natur, die allen zusammen eine hohe Lebensqualität bietet, gut laufendes Gewerbe und florierende Landwirtschaft, das weitere Zusammenwachsen der Teilorte im Sinne eines fairen Ausgleichs untereinander – alles getragen von einem Zusammenwirken der Verwaltung mit den Einwohnern und Gewerbetreibenden.

Die Wahlveranstaltungen fanden immer in voll gefüllten Hallen statt. Schön fände ich es daher, wenn sich dieses Interesse in einer hohen Wahlbeteiligung am Sonntag niederschlägt und möglichst viele von Ihnen Ihre Stimme abgeben.

Sie haben nun morgen unter vier recht unterschiedlichen Kandidatentypen eine interessante Auswahl. Vielleicht ergibt sich aus der Mitte der Bevölkerung auch noch ein fünfter.

Es wird also aus meiner Sicht darauf ankommen, welchen Typ Bürgermeister Sie sich wünschen.

Ich wünsche mir, dass ich aus Ihrer Sicht der richtige Typ Bürgermeister bin.

Schenken Sie mir Ihr Vertrauen.

Herzlichst, Ihr Dr. Jörn Engstfeld

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019