Ziemlich oft ins Schwarze getroffen

Schönfeld.Erneut beteiligte sich der Schützenverein am Ferienprogramm. Dem Aufruf waren 15 Kinder gefolgt, um den Schießsport kennenzulernen. Nach der Begrüßung durch Oberschützenmeister Stefan Schmitt und einer Einführung in die grundlegenden Regeln des Schießsports, begannen die Kinder mit dem Übungsschießen. Unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht stellten die Kinder mit dem Luftgewehr ihre Treffsicherheit unter Beweis. Die Kinder mussten dabei auch feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, immer ins Schwarze zu treffen. Im Anschluss begann das Ausschießen der Ferienschützenkönige. Bei der Siegerehrung wurden Lea Geisler und Florian Mark als die Ferienschützenkönige 2019 mit einer Urkunde ausgezeichnet. Bis zum Ende des Ferienprogramms waren alle Luftgewehrstände des Vereins umringt und es wurde eifrig geschossen. Damit bewiesen die Kinder, dass auch der Schießsport Spaß machen und begeistern kann.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019