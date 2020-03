Zeugnisse der christlichen Frömmigkeit

Bildstöcke sind Zeichen der Volksfrömmigkeit, die vor allem im katholischen Teil Frankens zu finden sind.

Gerchsheim. Es war ein spannender und sehr aufschlussreicher Abend, den der Heimat- und Kulturverein Großrinderfeld im Gerchsheimer Gemeindezentrum veranstaltet hatte. Professor Helmut Flachenecker sprach über „Bildstöcke in Franken – Glaubensspuren in der Kulturlandschaft“. Vorsitzender Dr. Jürgen Gernert freute sich über die große Resonanz der Bevölkerung zu diesem Thema.

Mit den Kleindenkmalen, die in den Orten, aber auch in den Fluren Frankens häufig anzutreffen sind, kennt sich der Experte aus. Als Inhaber des Lehrstuhls für Fränkische Landesgeschichte der Universität Würzburg, den er seit 2002 innehat, ist das sein Fachgebiet. Und der Historiker nahm die mehr als 50 Zuhörer mit auf eine kurzweilige Reise in früherer Jahrhunderte und die tief-religiöse Verwurzelung des Glaubens, der sich in solchen Kleindenkmälern manifestierte. Er hatte Beispiele aus ganz Franken dabei, die teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichten.

„Menschen gestalten die Umgebung, in der sie leben, nach ihren Bedürfnissen“, betonte Flachenecker. Zur Infrastruktur seien auch Glaubensvorstellungen durch Kultplätze gekommen, die durch Kirchen und Kapellen abgelöst wurden. „Damit entstand die besondere christliche Kulturlandschaft.“

Seit dem Spätmittelalter gebe es Bildstöcke, ergänzte das engagierte Mitglied im Frankenbund. Die seien häufig von Laien aufgestellt worden, allerdings habe man auch die nötigen finanziellen Voraussetzungen dafür mitbringen müssen. Mit Bedacht sei häufig der Standort gewählt worden, etwa in Bezug zum Stifter selbst oder zum Grund der Stiftung – bei Unglücksfällen, Tötungsdelikten oder auch einem gut überstandenen Schicksalsschlag, wie etwa einem überlegten Blitzeinschlag.

Einen Exkurs in die Volksfrömmigkeit gab es mit dem Dettelbacher Mirakelbuch von 1608, in dem Flachenecker eine seiner Meinung nach gute Charakterisierung der Bildstöcke fand. „Die „gottseeligen Bilder“ sollten die Reisenden an den Glauben erinnern und ihnen die Möglichkeit geben, über den Sinn des Lebens nachzudenken.“ Aber die Bildstöcke seien auch zum Gebet, „um die Strapazen einer Wallfahrt angenehmer zu machen“. Bei Johannes Geiler zu Kaysersberg (1455-1510) sei der Bildstock ein Wegweiser zu Gott und ein Begleiter auf der lebenslangen Wallfahrt zu ihm.

Daneben gab es vom Referenten noch einen interessanten Abstecher zum Aufbau eines Bildstocks mit Sockel, Säule, Nische und Aufsatz. In früheren Zeiten, so der Historiker, habe es häufig auch vier Nischen auf einer Säule gegeben.

„Der Bildstock ist Ausdruck von obrigkeitsgesteuerter, aber auch individueller Frömmigkeit in einer Kulturlandschaft.“ Franken weise noch eine große Masse an solchen Glaubenszeugnissen auf, wie Flachenecker berichtete. Eines der ältesten ist in Heidingsfeld zu finden und datiert um 1428. Geweiht ist es dem Heiligen Laurentius. Wie der Historiker verriet, wurde der Bildstock als Sühne für einen Totschlag aufgestellt.

Aus Großrinderfeld hatte er Fotos von Bildstöcken mit rebenverzierten Säulen dabei, aus Mellrichstadt das Bild des Schmerzensmanns von 1488 mit einer verschlungenen Säule. Spannend war das Foto eines Bildstocks in Röttingen, den um 1462 ein Würzburger Amtmann hatte errichten lassen. Flachenecker war überzeugt, dass dies nur die Umarbeitung eines „älteren Modells“ war. Selten seien auf diesen Kleindenkmalen die Steinmetze verewigt, eher schon die Stifter, wie ein Abt oder eine ganze Familie. Häufig gebe nur die Inschrift darauf Hinweise.

Für den Forscher haben Bildstöcke am Wegesrand wichtige Funktionen. „Sie zeigen das Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit, wenn es nicht so gut läuft, ähnlich wie bei einer Versicherung“, so der Professor. In Gott und den Heiligen habe man diese Sicherheit gesucht und sie in solchen Zeichen angerufen.

Neben einzelnen Heiligen wurden häufig auch die 14 Nothelfer dargestellt. Aber die Bildnisse seien auch der Beweis, dass Gott geholfen habe, „also dass die Versicherung gezahlt hat“. Gestiftet wurden sie zudem zur Ehre Gottes oder als Wegweiser für eine Wallfahrt. So hätten die Katholiken auf der Pilgerschaft gewusst, dass sie die protestantischen Orte hinter sich gelassen haben.

Dass Bildstöcke kein Relikt der Vergangenheit sind, machte der Referent an modernen Beispielen deutlich. Nach einem überlebten Blitzschlag im mittelfränkischen Greding hatte ein Schäfer 1987 ein Feldkreuz errichten lassen.

Nach einem Abstecher zu Pestsäulen, deren Kerze das Ewige Licht symbolisierte, ging der Referent auf die Kreuzwege ein, wie einer mit 256 Stufen zum Würzburger Käpelle führt. „Wer nicht nach Jerusalem kam, für den kam das Heilige Land in die Region“, erläuterte er.

Flachenecker machte deutlich: „Bildstöcke gehören zur fränkischen Kulturlandschaft, die die christlichen Wurzeln nicht verbergen kann. Sie bilden einen grundlegenden Teil der vielfältigen christlichen Kulturlandschaft.“ Dazu gehören in seinen Augen auch Flurkreuze, Kalvariengruppen oder Brückenheilige. Wer mehr über diese Kleindenkmäler erfahren will, dem empfahl der Historiker das Fränkische Bildstockzentrum in Egenhausen.

Hintergründezu Bildstöcken wird Professor Helmut Flachenecker bei einer Tagung des Frankenbunds am 7. November in Werneck geben.

