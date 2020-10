Wichtiges Projekt für die Lebensqualität

Stuttgart/Großrinderfeld.Es wäre für Großrinderfeld ein großer Wurf: Gemein[de]wohl – Ärzte- und Seniorenhaus Großrinderfeld. Vom Gemeinderat der Gemeinde gab es bereits grünes Licht für das Projekt, für welches die Kommune jedoch auf Fördermittel des Landes angewiesen ist.

Aus diesem Anlass fand auf Initiative des örtlichen Landtagsabgeordneten und CDU-Fraktionsvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Reinhart ein Gespräch mit Bürgermeister Johannes Leibold und dessen Kämmerer Werner Horn sowie dem Sozialminister des Landes Baden-Württemberg, Manfred Lucha, mit Vertretern aus seinem Ministerium in Stuttgart statt. Reinhart war es ein wichtiges Anliegen, das geplante Ärzte- und Seniorenhaus in Stuttgart bei den entsprechenden Stellen gemeinsam mit der Gemeinde zu bewerben und um Unterstützung des Landes zu bitten.

In einer informativen und kurzweiligen Präsentation spannte Johannes Leibold den Bogen zum Projekt und legte auch ausführlich dar, warum es für Großrinderfeld ein wichtiges Anliegen ist, diese Investitionen in den Gesundheitsstandort zu tätigen. Gerade vor dem Hintergrund der ärztlichen Situation in der Gemeinde, wäre dies ein großer Wurf für die Kommune. Standort für das neue Ärzte- und Seniorenhaus soll nach Vorstellungen der Gemeinde in Gerchsheim sein.

Nach dem Auszug der Kindertagesstätte St. Anna aus dem Gebäude in Gerchsheim und dem Umzug in die ehemalige Dachsbergschule steht das Gebäude leer. Die katholische Kirchenstiftung in Gerchsheim, die zur Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach gehört, würde gerne eine Nachnutzung einrichten. In Gesprächen mit der politischen Gemeinde und Bürgermeister Johannes Leibold kristallisierte sich schnell heraus, dass die Gemeinde ein Interesse an dem Gebäude und am Grundstück hat.

Man könnte sich vorstellen, dort das Ärztehaus aufzubauen. Eine Machbarkeitsstudie hatte man schon in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse auch vorliegen.

Geplant ist eine Wohngruppengemeinschaft im Erdgeschoss mit gut 417 Quadratmetern, eine Allgemeinarztpraxis mit 151 Quadratmetern auch im Erdgeschoss, eine Tagespflege im Untergeschoss mit 347 Quadratmetern und weitere Räume für einen Arzt, eine Ergotherapie, eine Logopädie oder ähnliches mit 132 Quadratmetern, ebenfalls im Untergeschoss.

Die Umbaukosten belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf gut 2,7 Millionen Euro. Ein kompletter Neubau würde bei gut 3,62 Millionen Euro liegen, nannte Leibold Vergleichszahlen.

MdL Reinhart unterstützt das Anliegen: „Es wäre für die Gemeinde Großrinderfeld eine wichtige Daseinsvorsorge und eine gute Ergänzung unserer Ärzte- und Seniorenhäuser im Landkreis. Ich unterstütze die Bemühungen der Kommune gerne mit ganzem Herzen“.

Minister Lucha sicherte im gemeinsamen Gespräch in Stuttgart zu, dass er gemeinsam mit seinem Ministerium mit der Gemeindeverwaltung alle möglichen Fördertöpfe und Möglichkeiten ausloten wolle. Er fand die Präsentation selbst beeindruckend und sicherte zu, dass man weiter im Gespräch bleibe. Bürgermeister Leibold dankte Reinhart für seine Bemühungen. „Es ist für uns eine tolle Möglichkeit auf Vermittlung unseres Landtagsabgeordneten gewesen, persönlich beim Sozialminister vorsprechen und um Unterstützung werben zu können“, so Leibold. pmwr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020