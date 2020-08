Wertvolles historisches Erbe bewahren

Großrinderfeld.Schon seit vielen Jahren kümmert sich der Heimat- und Kulturverein unter anderem um die Wahrung von Kleindenkmalen in der Gesamtgemeinde. Ein geführter Rundgang durch Großrinderfeld oder die Herausgabe von einem Führer über Bildstöcke im Gesamtgemeindegebiet sind hier nur zwei Beispiele. Nun hat man sich einem neuen Projekt verschrieben. Man will historische Grenzsteine schützen und über ihre Bedeutung informieren. Als eine der wenigen Gemeinden im Main-Tauber-Kreis hat man bereits alle noch auffindbaren Grenzsteine katalogisiert und ins Geoportal des Landratsamtes eintragen lassen. Hier sind sie für jedermann einsehbar.

Zusätzlich hatte die Gemeinde sich um ein Leader-Projekt bemüht, um diese Kleindenkmale zu erhalten und über sie zu informieren. Kurzfristig war im Topf der Leader-Förderung nochmals etwas Geld frei geworden, sodass die Gemeinde mit ihrem Konzept einen positiven Bescheid überreicht bekam. 60 Prozent der förderfähigen Kosten werden so finanziert, die restlichen 40 Prozent (6 409 Euro) trägt die Gemeinde, berichtete Bürgermeister Johannes Leibold dem Gemeinderat bei der Sitzung am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld. Das Gremium stimmte der Ausgabe einstimmig zu, unter der Voraussetzung, dass die Fördermittel vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausbezahlt werden.

Außerdem fahren zukünftig zwei neue Fahrzeuge durch die Gemeinde. Bei einem handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung für ein Transportfahrzeug mit Doppelkabine, Allrad und Ladefläche des Bauhofes. Das bisherige Fahrzeug ist in die Jahre gekommen und so erhielt die Firma Spindler Nutzfahrzeuge aus Würzburg für 37 204,72 Euro netto den Zuschlag für die Lieferung.

Etwas mehr Diskussion gab es um die Beschaffung eines Fahrzeugs für den gemeindlichen Hausmeister. Der fährt aktuell noch mit seinem Privatauto zu seinen Arbeitsorten. Der Gemeinderat stand vor der Frage, einen VW Caddy mit Benzinmotor als Jahreswagen oder einen neuen Renault Kangoo mit Elektroantrieb anzuschaffen. Das Fahrzeug werde durchschnittlich für 40 Kilometer am Tag benötigt, wegen der geringeren Anschaffungskosten, rund 16 000 Euro gegenüber 29 000 Euro für das E-Auto, und weil man dem Verbrennungsmotor in Sachen Alltagstauglichkeit mehr zutraut, entschied man sich geschlossen für den Caddy. Der außerplanmäßigen Ausgabe wurden zugestimmt. Der können auch als Ersatzfahrzeug für den Bauhof oder den Wasserwart verwendet werden, so das Gremium.

Einstimmig beschlossen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes „Solar Nollenhöhe“ und die Beantragung der Änderung des Flächennutzungsplanes bei der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim-Großrinderfeld-Königheim-Werbach. Damit wird der Weg freigemacht für die Ansiedlung einer Flächensolaranlage auf Großrinderfelder Gemarkung in der Nähe der Autobahn. mae

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020