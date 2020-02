Werkzeug aus Auto gestohlen

Großrinderfeld.Dringend Zeugen zu zwei Fahrzeugaufbrüchen sucht die Polizei in Großrinderfeld. Unbekannte brachen zwei Firmenfahrzeuge in Großrinderfeld auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge, darunter auch mehrere Kettensägen. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wurde in der Drosselstraße in Großrinderfeld ein Opel Movano aufgebrochen. In der Rosenstraße in Gerchsheim war es zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr, ein Mercedes Sprinter.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

