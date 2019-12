Weihnachtskonzert des Kirchenchors

Gerchsheim.„Es ist soweit!“ So hat der Gerchsheimer Kirchenchor sein Weihnachtskonzert betitelt. Es findet am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, um 16 Uhr in der Gerchsheimer Pfarrkirche statt.

Freunde großer klassischer Kirchenmusik dürfen sich diesmal auf das „Gloria“ von Antonio Vivaldi freuen. Der venezianische Komponist hat aus dem Text der katholischen Liturgie eine glanzvolle Kantate für Solostimmen, Chor und Orchester gezaubert.

Die berühmte „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel bildet das instrumentale Gegenstück dazu. Sie wurde zu einer großen Friedensfeier komponiert, passt also durchaus in den Rahmen des „Fests des Friedens“.

Kinder- und Jugendchor sowie Kirchenchor Gerchsheim, das Kammerorchester Leggiero und die Solisten Sophia Bauer, Corinna Köhler, Fabian Waldherr und Andreas Stoy singen und musizieren unter der Leitung von Ursula und Arno Leicht. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, um einen Spende wird gebeten.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019