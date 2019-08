Vorbereitungen laufen bereits

Großrinderfeld.Mit der Wahl von Anette Schmidt als neue Bürgermeisterin von Tauberbischofsheim am Sonntag steht in der Nachbargemeinde Großrinderfeld nun ebenfalls ein Urnengang an. Denn die „Neue“ für die Kreisstadt ist seit vier Jahren dort Gemeindeoberhaupt und leitet die Geschicke der Kommune und ihrer vier Ortsteile.

Zum 1. September wird Anette Schmidt den Rathaussessel in Großrinderfeld mit dem in Tauberbischofsheim tauschen. Danach liegen die Amtsgeschäfte bei ihren Stellvertretern, allen voran Sven Schultheiß, der bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats zum ersten Bürgermeisterstellvertreter bestimmt wurde.

„Die Vorbereitungen für die Bürgermeisterwahl laufen in vollen Zügen“, sagt Elsbeth Reinhart von der Großrinderfelder Verwaltung. Es ist das erste Mal in Großrinderfeld, dass der Amtsinhaber vorzeitig ausscheidet und wechselt.

Den Wahltermin für den neuen Verwaltungschef wird der Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung festlegen. Das ist einer der Tagesordnungspunkte, über die am 23. Juli entschieden wird. Dabei hat sich das Gremium nach der Gemeindeordnung und dem Kommunalwahlrecht für Baden-Württemberg zu richten. Der Urnengang muss spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle erfolgen – also bis zum 1. Dezember. Frühestmöglicher Zeitpunkt für das Bürgervotum wäre der 29. September. Zwei Monate vor dem Wahltag muss die öffentliche Ausschreibung erfolgen.

Durch die anstehenden Ferien und den Feiertag am 3. Oktober fehlt den Mitarbeitern in der Großrinderfelder Verwaltung wichtige Vorbereitungszeit. Gedanken hatte man sich im Vorfeld des Tauberbischofsheimer Urnengangs bereits gemacht. Doch erst mit dem Sieg von Anette Schmidt kann jetzt die konkrete Planung anlaufen. dib

