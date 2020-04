Von Wohnhaus bis zum Lebensmittelladen

Das Gebäude in der Hauptstraße ist ein Zeitzeuge der Ortsgeschichte von Großrinderfeld – mit einer sehr wechselvollen Geschichte.

Großrinderfeld. Wenn Häuser Geschichten erzählen könnten, wäre das Haus Nr. 178 (heute 25) an der Hauptstraße besonders geeignet, dies zu tun. Da es im Dorfmittelpunkt von Großrinderfeld liegt, hat es so ziemlich alles mitbekommen, was im Ort seit seiner Erbauung 1827 geschah. Geschäftshäuser, Gaststätten, Werkstätten und öffentliche Gebäude bis hin zur Kirche lagen in unmittelbarer Nähe. Selbst hat es auch eine erstaunliche Wandlung durchgemacht. Nach dem Großbrand von 1825 wurde es 1827 von Andreas Leuchtweis (ALW) an der Stelle eines Vorgängergebäudes erbaut. Später ging das Haus über Dürr und Borst wieder zur Familie Leuchtweis.

1926 zog die Tochter der Familie Borst durch Heirat (Schachner) nach Tauberbischofsheim und verkaufte das Haus an ihren Cousin Ferdinand Leuchtweis. Der war gerade vier Jahre verheiratet und Tüncher von Beruf. Er baute das Haus um und wohnte später mit seinen drei Töchtern, dem Sohn und der Ehefrau Ida im Haus. Eltern und Kinder leben heute nicht mehr, die letzte Tochter starb 2018.

1866 hat das Haus die zurückflutenden Truppen der Württemberger gesehen, die bei Tauberbischofsheim gerade eine Schlacht verloren hatten. Die Preußen folgten Stunden später Richtung Würzburg und besetzten Großrinderfeld. 1871, nach dem Sieg über Frankreich, hat es die Feierlichkeiten zur Gründung des deutschen Kaiserreiches am nebenan gelegenen Rathaus miterlebt.

1912 beim großen Kaisermanöver fanden friedliche Truppendurchzüge statt. 1918/19 zogen die heimkehrenden Soldaten des Ersten Weltkrieges vorbei. Beim Reichswehrmanöver 1926 saß Reichspräsident Paul von Hindenburg in einer vorbeifahrenden Staatskarosse. Auf dem Vorplatz vor dem Haus Nr. 178 kampierten Soldaten der Reichswehr.

Munition gelagert

Zahlreiche nationalsozialistische Propagandaveranstaltungen und Kundgebungen hatten am benachbarten Rathaus ihren Ursprung. Dort waren ab 1939 die Propagandalautsprecher angebracht, über die von nun an bis 1942 die Siegesmeldungen der Deutschen Wehrmacht lautstark tönten. Die Hauptstraße war inzwischen, wie überall, in Adolf-Hitler-Straße umbenannt worden.

1945 fuhren die amerikanischen Lastwagen mit deutschen Kriegsgefangenen in endlosen Kolonnen am Haus vorbei. Zuvor hatten die abziehenden deutschen Soldaten einen Großteil ihrer Munition, besonders Handgranaten in den Zwischengang zum angrenzenden „Milchhäusle“ geworfen. Die Anwohner hatten große Angst, dass die angrenzende Gebäude in die Luft fliegen könnten.

Zur Zeit des „Kalten Krieges“ fanden zahlreiche Manöver der amerikanischen Armee statt. Endlose Kolonnen von LKWs und Panzern fuhren auf der angrenzenden Hauptstraße. Im Kaufladen und im Wohnhaus vibrierten die Scheiben, die Gläser und das Geschirr in den Schränken.

Brände im Ort

Vom Eingang des Hauses Nr. 178 hatte man 1908/09, 1930 und 1952 einen guten Überblick über die nahe gelegenen Brandherde. In der Silvesternacht 1908/1009 brannte das sogenannte „Kleine Dörfle“, ein Teil der Urzelle von Großrinderfeld zwischen der Kirche und dem Dorfweiher. 1930 kam es an der Ecke Hauptstraße-Grabenweg zu einer Feuer an zahlreichen Scheunen, das Wohnhaus Spinner brannte nieder. 1952 fiel nahezu ein ganzes Viertel zwischen Hauptstraße und Untertorstraße den Flammen zum Opfer. Der damalige Besitzer von Haus Nr. 178, Ferdinand Leuchtweis, war seit 1948 Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, die gegen den Großbrand nicht viel ausrichten konnte.

Ab Anfang der 1930er Jahre vermietete das Ehepaar Leuchtweis Zimmer an Lehrer und Kindergärtnerinnen. Vor dem benachbarten Rathaus war die Gemeindewaage installiert, wo Fuhrwerke mit Getreide und Kartoffeln regelmäßig gewogen wurden. Im Rathaus selbst war eine Lehrerwohnung im zweiten Stock, wo zuletzt Lehrer Hauk wohnte.

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung ab 1949 in der Bundesrepublik Deutschland bot sich die Chance, dass ein Kaufladen ins Haus kam. Anton Scheiner, der spätere Ladenbetreiber, und Hauseigentümer Ferdinand Leuchtweis bauten das Haus erneut um. Der Hausgarten wurde für den benötigten Vorplatz „geopfert“. Sofie Scheiner, die Schwester von Anton, zog als Verkäuferin in das Edeka Geschäft ein und betrieb es über Jahrzehnte. Bei „Der Sofie“, einem typischen Tante Emma Laden, gab es fast alles. Da ihre Schwester Marie mit dem „Obertorbeck August“ verheiratet war, gab es auch ab 6 Uhr schon Brötchen und natürlich die Bild-Zeitung, was viele Vorbeifahrende auf der Bundesstraße 27 zum Einkauf nutzten. Lottoannahme, Reinigungsannahme, Rezepte-Transport zu den Apotheken in Tauberbischofsheim und zurück sorgten für gute Verdienstmöglichkeiten. Besonders beliebt waren die „Röxle“, eine Spezialität unter den süßen Stückchen. Nach 1980 wurden die Scheiners auch Eigentümer des Hauses. Als Sofie Scheiner mit fast 90 „in Rente ging“, wurde das Haus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Heute beherbergt es ein Jalousien-Geschäft und andere Mieter.

Alle Bushaltestellen nach Würzburg, Tauberbischofsheim, Karlsruhe und Mudau lagen direkt vor dem Haus und dem angrenzenden „Milchhäusle“. Ankommende und wegfahrende Postbusse und Mitfahrer konnten täglich genau beobachtet werden. Schräg gegenüber gab es gleich drei Gaststätten (Löwen, Adler, Otter („Philipp“), die nicht nur an den Sonn- und Feiertagen von Großrinderfeldern regelmäßig genutzt wurden. Nebenan war das Milchhäusle, wo die Großrinderfelder Bauern morgens und abends ihre Milch ablieferten und die Dorfjugend zum Informationsaustausch zusammenkam. Bis in die 1960er Jahre hinein gab es fast 100 Milchablieferer. Manch einer soll hier das Eheglück gefunden haben. Neben der Milchsammelstelle gab es noch das alte Kaufhaus „Schweizer“, das bis zuletzt im alten Stil betrieben wurde.

Zur Mittleren Gasse hin lag die Schmiede von Martin und Bernhard Schäfer, in der bis in die 1970er Jahre noch Pferde beschlagen wurden. Hier war immer viel Publikumsverkehr. Martin Schäfer wurde 99 Jahre alt.

Hundertausende von Fahrzeugen sind besonders nach dem Zweiten Weltkrieg auf der B 27 am Haus vorbeigefahren und haben nicht gerade für Ruhe gesorgt. Seit dem Bau der Autobahn Heilbronn-Würzburg ist die ehemalige Bundesstraße nicht mehr so frequentiert.

Rund 100 Meter neben dem Haus lag der alte Kindergarten mit mehr als 50 Kindern, von denen ein Großteil auf dem Nachhauseweg am Haus 178 vorbei musste. Bis zur Verwaltungsreform 1972 hat das Haus die Bürgermeister Emil Weismann, Wilhelm Stolzenberger und Walter Richter im Rathaus ein- und ausgehen sehen. Wenn vor dem Zweiten Weltkrieg der Tierarzt aus Tauberbischofsheim kam, ging er zuerst aufs Rathaus, um beim Ratschreiber nachzufragen, wer ihn benötigte.

Vieles hat sich in den rund 200 Jahres des Bestehens des Gebäudes verändert. Doch beim Vergleich der Fotos zeigt sich, dass die Optik nur unwesentlich anders ist.

