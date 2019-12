Verwaltung hat geschlossen

Großrinderfeld.Aufgrund einer Programmumstellung mit anschließender Schulung und der Schließung des Rathauses wegen Weihnachtsfeier am Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, und vom 23. Dezember bis 31. Dezember sind die nachfolgenden Stellen der Gemeinde Großrinderfeld wie folgt nicht besetzt. Bürgerbüro: Freitag, 13. Dezember, ab 9 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 18. Dezember; Donnerstag, 19. Dezember, nachmittags (Weihnachtsfeier) und Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember, (Rathaus geschlossen); Standesamt: Montag, 16. Dezember bis einschließlich Dienstag, 17. Dezember (Schulung Meldeprogramm) Donnerstag, 19. Dezember, nachmittags bis Montag, 23. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 31. Dezember, (Rathaus geschlossen); Verwaltungsstelle Gerchsheim: Die Verwaltungsstelle ist letztmalig in diesem Jahr am Dienstag, 10. Dezember, von 16 bis 18 Uhr besetzt. Die erste Sprechstunde im neuen Jahr ist am Dienstag, 14. Januar, von 16 bis 18 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019