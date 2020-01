Vanessa Busch zur neuen Ratsschreiberin bestellt

Großrinderfeld.Die letzte Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderats vor der Amtseinführung des neuen Bürgermeisters Johannes Leibold fiel kurz aus.

Der erste Bürgermeisterstellvertreter Sven Schultheiß informierte am Dienstag zunächst über Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung. Die Gemeinde schlug demnach Forderungen gegenüber einem Schuldner aufgrund eines Insolvenzverfahrens nieder. In Sachen Kindergarten entschied das Gremium, die Maßnahmen wegen der Geruchsbelästigung in der Kindertagesstätte St. Michael in Großrinderfeld weiter zu verfolgen.

Großrinderfelds bisheriger Ratsschreiber, Michael Leis, wechselt sein Aufgabengebiet in der Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat bestellte deshalb die Verwaltungsfachangestellte Vanessa Busch einstimmig als Nachfolgerin. Da für dieses Amt offiziell eine Ausbildung im mittleren Dienst notwendig ist, habe man beim Amtsgericht Tauberbischofsheim eine Ausnahmegenehmigung eingeholt, hieß es.

Gemeinderat Peter Weingärtner würdigte stellvertretend für das ganze Gremium am Ende der Sitzung die Arbeit des ersten Bürgermeisterstellvertreter Sven Schultheiß und überreichte ihm ein Präsent.

Schultheiß leitete die Verwaltung seit Anfang September, nachdem Großrinderfelds ehemalige Bürgermeisterin Anette Schmidt den gleichen Posten in Tauberbischofsheim übernahm.

„Du hast viele Dinge angestoßen. Man hat kaum gemerkt, dass das Amt das Bürgermeisters vakant war. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dir“, sagte Peter Weingärtner abschließend. chk

