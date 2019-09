Thomas König ist der dritte Bewerber

Großrinderfeld.Das Kandidatenkarussell für den Posten des Bürgermeisters der Gemeinde Großrinderfeld dreht sich weiter. Nun hat sich Verwaltungsfachmann Thomas König um das Amt beworben. Zudem haben Johannes Leibold und Dr. Jörn Engstfeld ihren Hut in den Ring geworfen.

Der aus Lauda-Königshofen stammende 51-jährige Diplom-Verwaltungswirt (FH) Thomas König ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt mit seiner Familie in Marbach. Er begann 1984 mit der Ausbildung zum Angestellten im Arbeitsamt in Tauberbischofsheim. Es folgte ein Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung. 2005 übernahm König Verantwortung als Teamleiter in der Arbeitsagentur. Seit April 2013 ist er bei der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden als Kindergartengeschäftsführer sowie stellvertretender Leiter. König hebt seine langjährige Berufserfahrung und Tätigkeiten als Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung hervor. Mit fachlicher sowie sozialer Kompetenz wolle er mit allen für das Gemeinwesen Engagierten und den Gremien die Kommune in die Zukunft führen. Unabhängig von Einzelinteressen, offen und kooperativ werde er zum Wohl aller arbeiten. Eine vertrauensvolle, transparente und zuverlässige Arbeit, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiere, stelle er in den Mittelpunkt des Wirkens. dib

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.09.2019