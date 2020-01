Teilnehmerrekord beim Nachwuchs

Gerchsheim.Fußball für die Bambini, E- und F-Junioren wurde am Wochenende in Gerchsheim ganz groß geschrieben.

Insgesamt 39 Mannschaften, so viele wie noch nie in der Vergangenheit, traten an den beiden Tagen bei Turnier des TSV Gerchsheim in der Turn- und Festhalle an. Jedes Kind bekam als Belohnung eine Auszeichnung und konnte deshalb strahlen. Die teilnehmenden Vereine kamen mit ihren Nachwuchsmannschaften hauptsächlich aus den benachbarten badischen und bayrischen Gemeinden.

Das Turnier hat in Gerchsheim bereits seit vielen Jahren Tradition und findet immer am Wochenende um Dreikönig statt.

Dabei jagen von den Bambini bis zu den E-Junioren die Kinder mit großer Begeisterung dem runden Leder nach. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde das Sportevent von TSV-Jugendleiter Michael Grund organisiert. Mit dabei war auch das Maskottchen des TSV Gerchsheim, Papa Joe. Die Kinder hatten viel Freude mit ihm. rege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020