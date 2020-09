Steinernes Zeugnis des Glaubens erhalten

Das Friedhofskreuz erstrahlt in neuem Glanz. Pfarrer Günther Brennfleck hat es renovieren lassen und gesegnet.

Schönfeld. Es hat einen zentralen Platz im Schönfelder Friedhof: Das Kreuz aus Krensheimer Muschelkalk, das vor 200 Jahren gestiftet wurde. Nun hat der Zahn der Zeit daran genagt und eine Renovierung war nötig. Pfarrer Günter Brennfleck hat mit seinem Einsatz dieses Projekt angestoßen und möglich gemacht. „Zu Ehren des gekreuzigten Heilands hat Joachim Müller und Barbara seine Ehefrau dies Bildnis aufstellen lassen im Jahr 1819“, ist auf dem Sockel aus grünem Sandstein zu lesen. Die Inschrift wurde farblich neu gefasst, das Kreuz fachgerecht von Moos und Algen fachgerecht und gereinigt. Zudem wurden stark abgewitterte Partien mit Natursteinvierungen ersetzt.

Der pensionierte Pfarrer kommt regelmäßig in seine Heimatgemeinde. Er feiert mit den Schönfeldern den Gottesdienst, beim Gräberbesuch an Allerheiligen hält er die Andacht. Deshalb waren ihm der Erhalt dieses Glaubenszeugnisses der Vorfahren und auch die Weitergabe der Botschaft, die darin steckt, ein wichtiges Anliegen.

Vor wenigen Monaten hatte sich Pfarrer Brennfleck daher an die Kommune gewandt, mit dem Wunsch, das Friedhofskreuz renovieren zu lassen. Die Ausführung übernahm die Firma Fleck aus Tauberbischofsheim.

Bei einem feierlichen Gottesdienst, den Pfarrer Brennfleck zelebrierte, stand das Kreuz als Symbol, aber auch das Schönfelder Friedhofskreuz im Mittelpunkt. Der Geistliche sprach in der Predigt von der Bedeutung des Kreuzes für den christlichen Glauben. Ortspfarrer Damian Samulski, der wegen einer Erstkommunionfeier nicht am Gottesdienst teilnehmen konnte, freute sich über den Besuch seines Glaubensbruders in der Heimat und dessen Wunsch, das steinerne Zeugnis zu erhalten.

Bürgermeister Johannes Leibold dankte dem Seelsorger für sein Engagement. „Das Kreuz ist ein Zeugnis unserer Vorfahren für ihren Glauben“, so der Verwaltungschef. Er habe sich sehr gefreut, als der Geistliche mit dem Anliegen nach einer Restaurierung dieses Kreuzes auf ihn zugekommen sei. Bei der Vielzahl an Bildstöcken in den Ortschaften und Fluren war er froh über diese Spende, die die Sanierung ermöglicht hat.

Im Namen des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach unterstrich Rita Mittnacht-Schmitt, dass es für die Schönfelder immer etwas Besonderes sei, mit Pfarrer Brennfleck einen Gottesdienst zu feiern. „Günter Brennfleck ist für uns ein Engel.“ Mit seiner klaren Art, etwas zu benennen, bringe er die Menschen zum Nachdenken und zum Diskutieren über die Predigtinhalte, die sehr lebensecht seien. So nehme man das Gehörte in den Alltag mit. Sie dankte dem Pfarrer für die jahrzehntelange Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde und für das Engagement, das zur Renovierung des Kreuzes geführt habe.

„Die Weihe eines Kreuzes passt gut in die aktuelle Pandemie-Zeit“, fand Rita Mittnacht-Schmitt. Denn unsere Vorfahren hätten aus Dankbarkeit, dass ihre Bitten von Gott erhört worden seien, solche Kreuze oder auch Bildstöcke gestiftet – etwa bei Seuchen, Krankheiten oder Krieg. Nach der Andacht segnete Pfarrer Brennfleck das restaurierte Kreuz. dib

