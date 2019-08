Spielstraße und Juxolympiade sorgten für gute Laune

Gerchsheim.Ein toller Sommertag war gerade richtig für das Sommer-und Spielfest des TSC Gerchsheim, das seit Jahren nicht nur für die kleinsten Mitglieder des Turn- und Sportvereins stattfindet.

Das TSV Spielfest war bei bestem Sommerwetter ein voller Erfolg. Viele strahlende Kindergesichter, wohin man auch sah. Für alle Kinder stand einen ganzen Tag lang Spaß und Spiel an vorderster Stelle.

Die TSV-Mitglieder hatten für eine Spielstraße und eine Juxolympiade gesorgt. Hüpfburgen und Kinderschminken rundeten das Angebot ab.

Viele Helfer im Einsatz

Sehr viele Helfer vom Verein sorgten dafür, dass das vielseitige Angebot stattfinden konnte. Aber auch über den eigenen Verein hinaus wurde kooperiert.

Eine kleine Traktorfahrt mit dem Planwagen des Obst- und Gartenbauvereins wurde angeboten ebenso wie Motorradfahren mit „Gypsy Joker“.

Nicht nur die Kinder des Dorfes hatten ihre Freude. Auch die jungen Spieler, die zum Bambini- und dem F-Jugend Turnier gekommen waren, hatten ihren Spaß.

Viele Bambini- und F-Jugend- Mannschaften traten an und konnten so ein Fußballturnier erleben, das vom Rahmenprogramm her seinesgleichen suchen kann.

Liebe zum Detail

Ein Tag ganz zugeschnitten für die Mädchen und Jungen hat der TSV Gerchsheim wieder einmal, unter der Gesamtorganisation von Jugendleiter Michael Grund, mit viel Liebe zum Detail auf die Beine gestellt. rege

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019