Sinnvolle Nachnutzung das Ziel

Gerchsheim.Einen Informationsaustausch hatte Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold mit dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im baden-württembergischen Landtag Professor Wolfgang Reinhart im ehemaligen Kindergarten St. Anna im Ortsteil Gerchsheim organisiert. Zusammen mit Pfarrer Dr. Damian Samulski führte er den Landtagsabgeordneten durch das Gebäude.

Wie berichtet, hat die politische Gemeinde das leerstehende Gebäude des Kindergartens zusammen mit dem Pfarrsaal von der Kirchengemeinde gekauft und will dort eine Senioren WG, eine Tagespflege, eine Arztpraxis und eine Physiotherapie-Praxis unterbringen. „Eine tolle Idee, die eine echte Nachnutzung verspricht“, fand Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Er ist von der ersten Planung an bereits informiert und hatte dem Bürgermeister und der Gemeinde seine Unterstützung zugesagt. Johannes Leibold durfte das Projekt bereits im Herbst bei Sozialminister Manfred Lucha in Stuttgart vorstellen, um mögliche Förderungen für den Umbau auszuloten.

Das im Jahr 1974 errichtete Gebäude wurde bereits 1997 erweitert und 2013 renoviert. Wer die Räume betritt, merkt, wie gut alles gepflegt ist und trotz des aktuellen Leerstandes ist kein Verfall erkennbar.

Seit drei Jahren steht das Gebäude nun größtenteils leer, weil der Kindergarten in die ehemalige Dachsbergschule umziehen musste, da es den Kindern nicht mehr zuzumuten war, in dem von der Rötelmaus befallenen Gebäude betreut zu werden. Dieser Umzug hatte damals für viel Wirbel auch bei den Eltern gesorgt, aber die sind froh, dass ihre Kinder nun gut versorgt sind. Sie packten beim Umzug fleißig mit an. Aus der Übergangslösung wurde schnell eine Dauerlösung, die in den kommenden Jahren noch kindgerechter ausgebaut werden soll, wie der Gemeinderat erst kürzlich beschlossen hatte.

Einzig der Pfarrsaal wurde weiter genutzt. „Unsere Senioren und die weiteren Gemeindemitglieder brauchen einen Ort, an dem sie sich treffen können“, beschreibt Pfarrer Samulski die aktuelle Verwendung. Auch die Fastnachtsveranstaltungen der Frauengemeinschaft haben im Pfarrsaal ihren festen Platz. Doch nun steht das Gebäude komplett leer während der Coronakrise. Die Pfarrgemeinde stand also vor der Frage, was man mit dem leeren Gebäude anfangen kann. Dank der politischen Gemeinde wurde dann schnell eine Lösung gefunden – die Nutzung als Ärztehaus. „Wir haben das Glück, dass sich eine junge Ärztin in Gerchsheim niederlassen will“, freut sich Bürgermeister Leibold, dass man für den in den Ruhestand gehenden Arzt eine Nachfolgerin gefunden hat.

Ihm sei es schon immer ein Anliegen, dass der ländliche Raum gut mit Ärzten versorgt ist, so der Landtagsabgeordnete. „Insofern begrüße ich die Initiative in Gerchsheim natürlich noch viel stärker. Die Leute können im Ort bleiben.“ Durch die Tagespflege und die Senioren WG werden neue Angebote für Senioren geschaffen und die Arztpraxis nebenan. „Das ist doch ideal“, lobte Reinhart.

Aufgeteilt werden die Räume wie folgt, so Bürgermeister Leibold: Wohngruppengemeinschaft im Erdgeschoss mit gut 417 Quadratmetern, eine Allgemeinarztpraxis mit 151 Quadratmetern auch im Erdgeschoss, eine Tagespflege im Untergeschoss mit 347 Quadratmetern und weitere Räume für eine Physiotherapie mit 132 Quadratmetern, ebenfalls im Untergeschoss.

Die Umbaukosten belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf gut 2,7 Millionen Euro, inklusive Ankauf. Für den Umbau hat die Gemeinde einen Förderantrag gestellt und nun hofft man auf einen positiven Bescheid.

Durch den Wegfall des Pfarrsaals müssen sich die Gruppierungen der Kirche umgewöhnen. Sie werden künftig im alten Rathaus und in der Dachsbergschule Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Mittelfristig plant die Kirchengemeinde allerdings einen Neubau für einen Pfarrsaal. „Auch hier hoffen wir auf eine großzügige Förderung“, richtete Pfarrer Samulski abschließend einen Wunsch an den Landtagsabgeordneten. me

