Saubermänner mit Verfallsdatum

SCHÖNFELD.„Auch Saubermänner haben ein Verfallsdatum“ – mit diesem lustigen Schwank von Beate Irmisch stehen in diesem Jahr die Laienschauspieler aus Schönfeld auf der Bühne.

Gottfried Haselberger ist Bürgermeister und Wirt und zudem ein ganz besonderer Besserwisser und Moralapostel, so haben es weder seine Mutter Kläri noch seine Ehefrau Bruni leicht mit ihm. Als sein 25-jähriges Dienstjubiläum ins Haus steht, will er es richtig krachen lassen. Der Landrat nebst Frau gehören zu den Ehrengästen und um sich zu verewigen lassen, kommt der berühmte Büstenmodellierer Pimperlein zum Einsatz . . .

Tiefer Fall möglich

Aber wer hoch hinaus will, kann tief fallen. Das sagt nicht nur ein Sprichwort.

Denn am Vorabend des großen Jubiläums läuft dann so ziemlich alles aus dem Ruder, zu viele Promille, eine Radarkontrolle, ein Beweisfoto und dann auch noch nicht alleine im Auto gewesen. Da wird’s haarig und – wie so oft – ist die Rache dann süß.

So gibt’s 2019 unter der bekannten Regie von Rudi Schlagmüller allerhand zu erleben, die Komödie hat wieder einmal den bekannten Witz und die Situationskomik, die den Schönfeldern auf den Leib geschrieben ist. Als Laiendarsteller sind in diesem Jahr zu sehen: Andreas Deckert, Eva Lesch, Brigitte Deckert, Wolfgang Nahm, Barbara Keller, Martina Schmitt, Stefan Deckert, Kevin Krapf, Markus Scheuermann und Christina Kuhn.

Der Kartenvorverkauf findet am 22. September von 11 bis 12 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Ab 23. September beginnt dann der telefonische Kartenvorverkauf unter 0176/45675362 oder 09344/929099 jeweils täglich ab 17 Uhr. Die Aufführungen sind am Samstag, 2. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 3. November, um 18.30 Uhr, sowie am Freitag, 8. November, und am Samstag, 9. November, jeweils um 20 Uhr. Zudem gibt es, wie gewohnt, am Samstag, 2. November, um 14 Uhr die „Uraufführung“ als Kinder- und Seniorenvorstellung.

