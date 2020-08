Rauchmelder im Seniorenwohnheim löste Alarm aus

Großrinderfeld.Zu einem Einsatz im Seniorenheim „Am Röderstein“ in Großrinderfeld musste die Freiwillige Feuerwehr am Montag gegen 17.30 Uhr ausrücken. Die Brandmeldeanlage des Hauses hatte Alarm ausgelöst. Mehrere Atemschutzträger gingen in das Gebäude und machten sich ein Bild von der Lage. Alle Räume und auch das Dachgeschoss wurden mit Wärmebildkameras durchsucht. Eine Ursache für das Auslösen der Rauchmelder konnten die Einsatzkräfte jedoch nicht finden. Die Bewohner des Hauses kamen mit dem Schrecken davon, eine Evakuierung war schließlich nicht nötig. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Großrinderfeld, Gerchsheim, Schönfeld und Ilmspan waren mit sechs Fahrzeugen und über 40 Personen im Einsatz, ebenso ein Rettungswagen des DRK. Bild: Diana Seufert

