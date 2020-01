Raimund Leuchtweis gab 100 Mal Blut

Engagierte Blutspender wurden bei Ortschaftsratssitzungen vom Stellvertretenden Bürgermeister Sven Schultheiß und den Ortsvorstehern ausgezeichnet.

Großrinderfeld. Im Rahmen der Ortschaftsratssitzungen wurden eifrige Blutspender von den jeweiligen Ortsvorstehern gewürdigt.

Für Blut gebe es immer noch keinen Ersatz, hieß es. Daher sei es umso wichtiger, diesen lebensrettenden Saft zu spenden. Hierfür wurde großes Lob und Anerkennung ausgesprochen.

In Gerchsheim wurde Ute Hofmann für zehn Spenden ausgezeichnet.

Aus Großrinderfeld gab Petra Oberst zehn Mal ihren Lebenssaft. Klaus Bethäuser hat bereits 50 Mal Blut gespendet. Erhard Sack wurde für 75 Blutspenden und Raimund Leuchtweis für 100 Blutspenden geehrt.

In Schönfeld wurde für 25maliges Blutspenden Brigitte Penz und für 50maliges Blutspenden Ralf Schieß geehrt. Thomas Penz hat bereits zehnmal Blut gespendet.

Aus Ilmspan wurde Thomas Dittmann für 50maliges Blutspenden geehrt.

Gemeinsam überreichten der stellvertretende Bürgermeister Sven Schultheiß, der designierte Bürgermeister Johannes Leibold, die Ortsvorsteher sowie Daniel Winkler von der DRK-Ortsgruppe Wenkheim die Ehrennadel, eine Urkunde und ein Weinpräsent.

Daniel Winkler erinnerte an den nächsten Spendertermin am 14. Februar in der Welzbach Grundschule in Wenkheim.

Von 14.30 bis 19.30 Uhr besteht dann die Möglichkeit zum Blutspenden.

