Radweg nach Gerchsheim im Blick

Großrinderfeld.Nicht nur die Radfreunde beim TSV Gerchsheim würden sich über einen Radweg-Lückenschluss zwischen Tauberbischofsheim und Kist freuen. Deshalb beschäftigt das Thema seit langem die Gemeindeverwaltung. Am Montag fand nun ein Gespräch mit Vertretern verschiedener Behörden, der Gemeinde Großrinderfeld und der bayerischen Nachbargemeinde Kist statt. Bürgermeisterstellvertreter Sven Schultheiß, der die Gemeinderatssitzung am Dienstag in Ilmspan leitete, informierte über die Ergebnisse der Runde. Ein Radweg zumindest bis zur bayerischen Grenze könnte in absehbarer Zeit Wirklichkeit werden.

Das Land Baden-Württemberg, so Schultheiß, habe ein Programm aufgelegt, um Radpendler zu unterstützen. Vorstellbar ist parallel zur Landstraße ein Radweg von Tauberbischofsheim bis nach Gerchsheim.

Damit etwas vorangeht, soll nun vonseiten des Regierungspräsidiums Stuttgart eine Vereinbarung vorbereitet werden. Danach baue das Land den Radweg, die Gemeinde Großrinderfeld sei der Betreiber. Ist dies erfolgt, werde sich das Landratsamt mit der Kommune in Verbindung setzen. Auch die exakte Trassenführung für die beiden Teilabschnitte lägen noch nicht fest. Bereits unter Bürgermeister Manfred Weis seien verschiedene Varianten auf dem Tisch gelegen. Der Interims-Bürgermeister sprach zwei Trassen an, die teils von der Landesstraße wegführen. In beiden Fällen müsste ein Stück neu angelegt und für Radfahrer nutzbar gemacht werden.

Problematisch an einem Radweg sind vor allem die Querung des Nadelöhrs A 81 und die Besitzverhältnisse des Geländes am Irtenberger Forst auf bayerischer Seite. „Der befindet sich auf gemeindefreiem Gebiet und damit ist der Freistaat selbst zuständig.“ Hier könne der Freistaat also problemlos tätig werden – was aber bisher nicht passiert sei. Das Würzburger Landratsamt würde den Ausbau unterstützen, jedoch sei Kist gar nicht zuständig. Und das Gelände befinde sich zudem in einem schützenswerten FFH-Gebiet. „Der Ball liegt daher jetzt direkt beim Freistaat.“

Baden-Württemberg wolle das Projekt voranbringen. Im Klaren werden müsse man sich auch über die künftige Trassenführung. Es mache keinen Sinn, wenn jeder einen Radweg baut, der an der Landesgrenze nicht zusammenfindet. Allerdings sieht Schultheiß eine Lösungschance, wenn politisch der entsprechende Druck erzeugt werde. dib

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019