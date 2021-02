Pro-Kopf-Verschuldung wird auf 1272 Euro steigen

Großrinderfeld.Die Finanzierung der Investitionen von über sechs Millionen Euro sind für die Gemeinde Großrinderfeld ein Kraftakt. Die Kreditaufnahme von einer Million Euro sowie eine Entnahme von über 890 000 Euro aus den allgemeinen Rücklagen sind nötig, um die Projekte zu finanzieren. Nicht allen Ratsmitgliedern gefiel das Zahlenwerk, so dass der Haushaltsplan 2021 in der Sitzung am Dienstag in der Gerchsheimer Turnhalle bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen beschlossen wurde.

„Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass nicht alles Wünschenswerte erfüllt werden kann“, kommentierte Bürgermeister Johannes Leibold die Finanzlage der Kommune. „Wir brauchen eine gute Förderung für die Investitionen.“

Das ordentliche Gesamtergebnis beläuft sich auf 229 258 Euro. „Das ist gut. Nicht jede Kommune kann von sich sagen, dass sie hier ein Plus macht“, stellte Kämmerer Horn fest. Jedoch ist das Ergebnis schlechter als das des Vorjahres (512 108 Euro). Auch der Zahlungsmittelüberschuss, vergleichbar mit der bisherigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt, ist mit rund 1,1 Millionen Euro um 170 000 Euro geringer als im Vorjahr.

Das ordentliche Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts ist kleiner als der Zahlungsmittelüberschuss. Die Abschreibungen konnten gedeckt werden.

Weit weniger positiv sieht es im Finanzhaushalt aus. Bei Investitionen von 6,8 Millionen Euro besteht eine erhebliche Deckungslücke, die durch eine Kreditaufnahme von einer Million Euro sowie eine Rücklagenentnahme von 895 442 Euro gestopft werden soll.

Zudem geht die Kommune davon aus, dass durch den Verkauf der Grundstücke im Wohngebiet „Knaur II“ in Gerchsheim Geld in die Kasse gespült wird. Durch die Kreditaufnahme steigt die Pro-Kopf-Verschuldung auf 1272 Euro.

Die wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2021 sind:

SKW und RÜB: Erneuerung der Steuerungstechnik 250 000 Euro;

Kindergarten St. Anna: Sanierung 900 000 Euro;

Kindergarten Container: Neubau 450 000 Euro;

Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld: Sanierung mit Neubau der Wasserversorgung 2,01 Millionen Euro;

Wohnbaugebiet „Knaur II“: Erschließung 550 000 Euro.

Wohnbaugebiet „Alter Sportplatz“: Erschließung 620 000 Euro;

Paimarer Straße: Sanierung 350 000 Euro;

Ortsverbindungsstraße Hof Baiertal: Sanierung 400 000 Euro.

Walter Lutz konnte sich vor allem wegen des gemeindlichen Engagements bei der Sanierung des Gebäudes des Kindergartens St. Anna nicht mit dem Haushaltsplan anfreunden. Er hätte es lieber gesehen, wenn das privatwirtschaftlich gelöst worden wäre.

Die mittelfristige Finanzplanung der nächsten Jahre verabschiedete der Großrinderfelder Gemeinderat bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021