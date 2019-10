Neue Impulse für die Gemeinde geben

Vier Kandidaten bewerben sich um das Amt des Großrinderfelder Bürgermeisters. Die FN stellen sie vor. Den Anfang macht Johannes Leibold.

Großrinderfeld. Sie wollen die Zukunft der Gemeinde mitgestalten: Am 20. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Großrinderfeld. Die FN fragten die Bewerber nach ihren Zielen und Ideen.

Mit welcher Motivation bewerben Sie sich um das Amt des Bürgermeisters von Großrinderfeld?

Johannes Leibold: Das Bürgermeisteramt bietet mir die Gelegenheit, das Leben der Gemeinde aktiv mitzugestalten. Ich möchte für unsere Gemeinde Großrinderfeld die Weichen in die Zukunft stellen, damit wir nicht nur lebenswert, sondern familienfreundlich und seniorengerecht bleiben. Die einheimischen Firmen sollen die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln, und andere Firmen sollen auf den Standort Großrinderfeld aufmerksam werden. Mit meinem etwas anderen Blickwinkel, heraus aus der Wirtschaft, möchte ich neue Impulse in der Verwaltung und der Gemeinde setzen. Hiermit gebe ich den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, einen Bürgermeister aus den eigenen Reihen zu wählen. Ich werde, falls ich die Zustimmung der Bevölkerung erhalte, jeden Tag mein Bestes für die Bürgerinnen und Bürger geben.

Was ist für Sie das Besondere an der Kommune?

Leibold: Die Menschen. Für mich ist die Bevölkerung ganz klar das Besondere. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, füllen nicht nur unseren wunderschönen Landstrich mit Leben, sondern sind auch stolz auf unsere Gemeinde und die Ortschaften. Unser Leben teilen wir mit anderen Einwohnern in den Vereinen und dem öffentlichen Miteinander. Die seit vielen Jahren gewachsenen Strukturen in und zwischen den Ortsteilen werden von uns gelebt und genutzt. Die Bevölkerung ist dankbar für die örtlichen Geschäfte sowie Gaststätten und trifft sich hier immer wieder gerne zu einem kurzen Austausch. Ganz nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ entwickeln wir uns jeden Tag weiter und sprechen somit junge Familien und Firmen an. Wir fühlen uns wohl in unserer Heimat.

Warum sind Sie für den Posten des Bürgermeisters geeignet?

Leibold: Meine offene Grundeinstellung lässt mich unbefangen auf Menschen zugehen, um alle Dinge des Alltags zu besprechen. Da ich meine Führungsqualitäten bereits seit vielen Jahren täglich unter Beweis stelle, sehe ich hiermit bereits einen der wichtigsten Voraussetzungen erfüllt. Meine Kenntnisse in der Verwaltung sind weitreichend und ich werde nicht müde, neue Verfahren zu erlernen. Die Motivation von innen ist für mich der stärkste Antrieb, um für die Gemeinde das Beste zu erreichen.

Welches sind für Sie die drei wichtigsten oder dringlichsten Themen in der Gemeinde?

Leibold: Zunächst würde ich gerne Ruhe in das Thema Kindergärten bringen. Ich bin davon überzeugt, dass sich der Träger und die Gemeinde auf einen guten Konsens einigen können. Des Weiteren möchte ich die Lebensqualität der Bürger, vor allem der Senioren, steigern. Hier müssen die Themen ÖPNV und die Grundversorgung angesprochen werden. Mein drittes Thema ist die Erschließung von Bau- und Gewerbegrundstücken.

Was würden Sie von Ihren drei Hauptthemen als erstes angehen, mit welchen konkreten Maßnahmen?

Leibold: Aktuell beschäftigen uns viele wichtige Themen, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Aufgrund der Frage würde ich mit den örtlichen Geschäften reden, um eine Grundversorgung der Bürger langfristig in allen Ortsteilen zu gewährleisten. Die Mobilität der Senioren könnte über einen gemeindeeigenen Bus verstärkt werden. Der Busverkehr, gerade in Schönfeld und Ilmspan, bedarf einer Optimierung.

Wie wollen Sie allen vier Ortsteilen gerecht werden?

Leibold: Grundsätzlich wäre ich als Bürgermeister für alle Bürger der Gemeinde in gleichem Maße ansprechbar. Gerne habe ich stets für alle ein offenes Ohr und lasse mich von den jeweiligen Ortschaftsräten, Ortsvorstehern sowie dem Gemeinderat unterstützen. Ich möchte alle sich bietenden Gelegenheiten nutzen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Transparenz und Bürgernähe sind vielzitierte Begriffe. Wie möchten Sie die Bürger in die Kommunalpolitik mit einbinden?

Leibold: Hier ist das Hauptthema die Kommunikation. Wo bzw. wie vermitteln wir den Bürgern schnell und unkompliziert die Inhalte, sprich Ereignisse oder Probleme. Hier kommt mir nicht nur unser Mitteilungsblatt, sondern auch ein eigener Internetblog in den Sinn. Jedoch finde ich, dass wir auch eine Art „feste Bürgerversammlung“ einrichten könnten, die nicht den Zwängen der Gemeinderatssitzung unterliegt, sondern in der offen alle Dinge angesprochen werden. Hier ist die Wahlveranstaltung mit den Bürgermeisterkandidaten ein mögliches Vorbild. Eine weitere Möglichkeit wäre die Bildung eines Jugend- und Seniorenrats, um speziell auf die Bedürfnisse der jeweiligen Altersgruppen eingehen zu können. Nicht zu vergessen ist die Internetseite der Gemeinde, auf der Sie heute schon viele Informationen erhalten.

Wo sehen Sie die Gemeinde in acht Jahren?

Leibold: Wenn ich zum Bürgermeister gewählt werden würde, setze ich alles daran, um die Bevölkerungszahl zu steigern. Wir siedeln neue Gewerbetreibende an und bauen die Versorgung der Bürger in allen Bereichen aus. Durch ein Ärztehaus und eine weitere Tagespflegeeinrichtung sind wir für alle Bedürfnisse der Menschen gerüstet. Unsere Vereine tragen weiterhin einen großen Teil zum täglichen Miteinander bei. Verwaltung, Feuerwehr und Bauhof sind auf dem aktuellen Stand und erledigen die anstehenden Aufgaben problemlos. Wir haben den Schuldenstand massiv reduziert und Rücklagen aufgebaut.

Ganz direkt gefragt: Warum sollen die Großrinderfelder Ihnen die Stimme geben?

Leibold: Ich biete der Gemeinde eine langfristige Lösung als Bürgermeister. Bisher konnte ich schon viel erreichen und habe die unterschiedlichsten Situationen erlebt. Wegen meiner starken Ortsverbundenheit sind meine Entscheidungen wohl überlegt und nachhaltig. Meine breitgefächerten Fähigkeiten stelle ich gerne in den Dienst der Gemeinde. Durch meine offene und unkomplizierte Art überwinde ich Gräben und baue Mauern ab.

