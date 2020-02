Narrenvolk ließ sich Feierlaune nicht vermiesen

Die Narren trotzten dem Regen. Beim Gaudiwurm am Faschingsdienstag säumten vielen Zuschauer die Strecke und ließen sich von der Feierlaune der Umzugsteilnehmer anstecken.

Gerchsheim. Wer ein echter Fastnachter ist, der lässt sich durch nichts vom Feiern abhalten – auch nicht vom Regen. Der Wettergott hatte die Gerchsheimer und die Teilnehmer des Gaudiwurms auf eine harte Probe gestellt und schickte zum Süßigkeitenregen so manchen Tropfen von oben mit dazu. Doch nicht nur zu „Vamos a la playa“ wurde gesungen und geschunkelt.

Und die Narren hatten sich für die Zuschauer wieder kreativ ins Zeug gelegt. Da mischten sich freche Kobolde und Zwerge unters Volk, Piraten und Hippes, Einbrecher und galaktische Wesen. Tiger, Giraffen und Affen aus dem Dschungel wurden ebenso gesichtet wie erfolgreiche Obstbauern. Der Ärztemangel auf dem Land, der vielleicht auch Gerchsheim betreffen kann, wurde gleich von zwei Gruppen thematisiert. Und statt „Fridays for future“ wurde für „Freibier for future“ plädiert. Inspiriert von „Frozen“ und von „Das Haus des Geldes“ präsentierten sich kreative Fastnachtswagen. Alle Teilnehmer wurden mit einem lautstarken „Strohnapf Helau“ von Moderator Mario Reichel an der Laube in der Dorfmitte begrüßt, der für die Gruppen einen flotten Spruch und Informationen über die Akteure auf den Lippen hatte.

Hunderte Narren feierten den riesigen Gaudiwurm mit 30 Zugnummern. Besonders lautstarke „Helau“-Rufe erntete die Gruppe „9 kleine Negerlein“, die nach 46 Jahren ihren Abschied von der närrischen Bühne angekündigt hat. Mit einer Auswahl ihrer unterschiedlichen Kostüme präsentierten sie sich dem Narrenvolk. Beim Umzug der „Strohnäpf“ dürfen die Gruppen aus den Nachbarorten wie Ilmspan, Schönfeld, Wenkheim und Altertheim nicht fehlen. Sie bereicherten den Umzug nicht nur mit ihren Wagen, sondern auch mit ausgelassener Stimmung. Dass man in Gerchsheim ausgelassen zu feiern versteht, weiß man auch in Kirchheim, Euerhausen und Helmstadt.

Gut angenommen wurde die Kinderzone, in der die Narren die Lautstärke ihrer Anlagen drosselten.

