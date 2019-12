Gerchsheim.Bei der Weihnachtsfeier des Holzhausspezialisten Bittermann & Weiß in der firmeneigenen Produktionshalle in Gerchsheim war geschäftsführender Gesellschafter Siegfried Weiss bester Stimmung. Er vermeldete für das zu Ende gehende Jahr viele Rekorde .

So werden erstmals über 20 Millionen Euro Umsatz erzielt und 74 Häuser in einem Jahr produziert. Außerdem wurden „Rekordinvestitionen“ vermeldet. Neben der Neupflasterung des Firmenhofes am Standort Gerchsheim Geißgraben und dem Bau eines großen Musterhauses in Fellbach war es vor allem die Investition in Erweiterungsfläche. Insgesamt 30 000 Quadratmeter erwarb die Firma in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Standort von der Gemeinde Großrinderfeld. Hiervon sind 5000 Quadratmeter sofort bebaubar. Diese Investition soll den Standort Großrinderfeld auf lange Sicht sichern. Immerhin 23 der über 70 Mitarbeiter kommen direkt aus der Großgemeinde.

„Ihr seid ein grandioses Team“, lobte Weiss die Mitarbeiter. Seit er vor elf Jahren in die Firma übernommen habe, sei es stetig nach oben gegangen. Allein 2019 seien zehn neue Mitarbeiter hinzugekommen, davon vier Auszubildende. Weiss macht sich keine Sorgen um das Unternehmen, sieht aber positiv in die Zukunft. Hier seien die Aussichten sehr gut. „Die Kunden sind sehr zufrieden mit uns.“ Die Umstrukturierungen innerhalb der Firma mit dem Betriebsleiter Heiko Wülk und dem Produktionsleiter Matthias Zimmermann habe sich ebenso positiv ausgewirkt wie der Ausbau der Aufbauteams.

Firma weiterentwickelt

Viele langjährige Mitarbeiter gibt es in der Firma, die von Karl Bittermann 1971 zum Holzhausbauer weiterentwickelt wurde. Die Mischung von jung und alt sei es, die die Firma so erfolgreich mache, so Weiss. Während in den jungen Mitarbeitern die Zukunft liege, seien die älteren erfahrenden Mitarbeiter „das Rückgrat der Firma“. Viel Wert werde bei Bittermann & Weiss Holzbau auf eigenverantwortliches Arbeiten gelegt. Das zahle sich letztlich aus, ist Weiss überzeugt. Mittlerweile sei seine ganze Familie an dem Betrieb beteiligt. Alle drei Kinder, Julia, Florian und seit diesem Jahr auch Anton, seien Gesellschafter im Unternehmen. Die Sicherung der Unternehmensnachfolge sei damit auf einem guten Weg. Es gehe also steig voran mit der Firma und entsprechend war die Stimmung bei der Weihnachtsfeier.

„Unsere Halle ist genau der richtige Ort für unsere Weihnachtsfeier“, fand Siegfried Weiss, denn hier entstehe schließlich jedes Haus in Handarbeit. Und hier stellten die Mitarbeiter auch fest, dass es in diesem Jahr noch einen Rekord gibt: Es war die längste Rede, die Siegfried Weiss jemals an sie gerichtet hat.

Auszeichnungen

Im Anschluss wurden noch langjährige Mitarbeiter geehrt. So ist Eugen Michel seit 45 Jahren in der Firma und Matthias Nahm seit 30 Jahren. Auf 20 Jahre Zugehörigkeit kann Andre Terentev zurückblicken. Zehn Jahre in der Firma sind Peter Dirksen, Joachim Zobel, Jürgen Spachmann, Sandra Hein und Alexander Rogalske. Immerhin seit fünf Jahren im Team sind: Maximilian Küth, Sabine Schulten, Artur Scholl und Marek Grabon. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019