Mit Spaß bei der Sache gewesen

Gerchsheim.Vier Tage war die Fußballakademie Mainfranken unter der Leitung von Florian Galuschka in Gerchsheim beim TSV aktiv, um mit Kindern von fünf bis zwölf Jahren Fußball intensiv zu trainieren.

Michael Grund, der Jugendleiter vom TSV, managte alles Organisatorische rund um den Platz. Der Nachwuchs wollte nicht nur kicken, sondern auch versorgt sein. Zuletzt hat er zu einem „Tag der offenen Tür“ aufgerufen. Eltern, Großeltern und alle Interessenten sahen sich an, was mit den Fußballexperten erarbeitet wurde. Eine Art Champions League fand am letzten Tag statt, natürlich wurden auch Ehrungen vorgenommen.

An den strahlenden Kids war zu sehen, dass sie gerne dabei waren und die Sache rund um den Ball ernst genommen wurde, ebenso wie bei den Profis. Ausgestattet mit neuen Trikots und Bällen gingen sie voller Stolz vom Platz. rege

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.09.2019