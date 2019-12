Mit großer Leuchtkraft und Brillanz

Mit einem mitreißenden Konzert vor der Weihnacht beschenkte der Kirchenchor sich und die Gäste in der voll besetzten Kirche.

Gerchsheim. „Es ist soweit“ war das vorweihnachtliche Konzert des Gerchsheimer Kirchenchors in der Pfarrkirche St. Johannes betitelt. Seit Jahren hat sich die Veranstaltung als Publikumsmagnet etabliert, darf doch der Hörer sicher sein, dass hier nicht seichtes „White-Christmas“-Gedudel, sondern klassische Kirchenmusik auf hohem Niveau geboten wird.

Mit dem „Gloria“ des Venezianers Antonio Vivaldi erfüllte denn auch der Chor, souverän und professionell begleitet vom Würzburger Kammerorchester Leggiero, die hohen Erwartungen: Leuchtende Frauenstimmen, sonor grundiert von einer großen Männerriege, ließen das lebendige, prachtvolle Werk zu einem opulenten Klangfest werden. Die beiden hervorragenden Solistinnen, Sopranistin Sophia Bauer (Düsseldorf) und Mezzosopran Corinna Köhler (Nürnberg), setzten in ihren Arien mit ihren warmen Stimmen zusätzliche Glanzlichter.

Vorausgegangen war die anrührende Einleitung durch den Kinder- und Jugendchor, verstärkt durch die Flötengruppe Waldbrunn. Ihr Einzug mit Kerzenlicht in die dunkle Kirche, der Prolog von Magdalena Stoy und die schlichten Lieder schufen eine atmosphärisch dichte Stimmung. Hier zeigte sich als Dirigentin Ursula Leicht, deren unermüdlicher Aufbauarbeit die Qualität der Gerchsheimer Kirchenmusik zu verdanken ist. In der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel demonstrierte dann das Orchester mit brillantem Bläserklang, was in ihm steckt. Das Programm belehrte darüber, dass es sich um eine Friedensmusik handelt – passend also zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Die abschließenden Weihnachtsliedbearbeitungen von Arno Leicht, der die Aufführung dirigierte, offenbarten noch einmal die Fähigkeiten der Gerchsheimer: Fabian Waldherr und Andreas Stoy als klangschöne Solisten mit den Motetten „Heiligste Nacht“ und „Schlaf wohl, du Himmelsknabe du“, der Chor mit fast Raum sprengender Leuchtkraft, umrauscht von den Klangwogen des Orchesters und der Orgel – das ließ keinen der gut 500 Zuhörer in der Kirche unberührt. Mit einem strahlenden „O du fröhliche“ wurde der Schlusspunkt hinter ein mitreißendes Konzert gesetzt. Die Weihnachtslieder hatte Arno Leicht modern bearbeitet und der Chor in einer Uraufführung präsentiert. Stehender Applaus war verdienter Lohn für Musiker, Solisten und Chor. kcg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019