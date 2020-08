Mit dem Rad unterwegs

Großrinderfeld.In der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld fand in den vergangenen Jahren immer eine Freizeit für Ministranten statt, wegen dem Corona-Virus konnte der geplante Aufenthalt im Kloster Bronnbach nicht durchführet werden. Darum entstand ein neues Angebot für das Ferienprogramm der Ministranten.

Es wurde den Ministranten eine Fahrradtour angeboten. Ab Gerchsheim und Großrinderfeld nahmen die Ministranten eine über 40 Kilometer lange Route in Angriff. Auf dem Plan stand ein kurzer Gottesdienst mit Segnung der Fahrräder an der Liebfrauenbrunnkapelle. Pfarrer Damian Samulski, der selbst mit seinem Fahrrad an dem Ausflug teilgenommen hat, führte die Segnung durch.

Die Kirchen, an denen man auf dem Fahrradweg vorbeikam, wurden kurz besichtigt, wie etwa die Liebfrauenbrunnkapelle, Lauda und Grünsfeldhausen. Für die Sicherheit auf dem Weg haben die Ministrantenväter gesorgt: Jürgen Kraft und Thomas Dittmann begleiteten die Tour. Es hatten sich 20 Ministranten zu dieser Fahrt angemeldet. Für die erste Woche im September sind noch zwei weitere Ausflüge geplant.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020