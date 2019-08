Mit 2100 Euro wird die „Station Regenbogen“ unterstützt

Gerchsheim.Der Faschings- und Kulturverein „Hüttle 99“ ist seit 20 Jahren aktiv und aus dem Vereinsleben in Gerchsheim nicht mehr wegzudenken. Neben der Durchführung verschiedenster Veranstaltungen ist es dem gemeinnützigen Verein ein Anliegen, soziale Projekte zu unterstützen.

So wurde das mit viel Aufwand organisierte Waldfest inmitten der Natur am letzten Juni-Wochenende zu einem Spendenlauf genutzt. Für jeden notierten Kilometer avisierte der Verein satte zwei Euro. Als Empfänger wurde aufgrund einer aktuellen Erkrankung eines Kindes im Verein die Elterninitiative Leukämie- und Tumorkranker Kinder Würzburg – allgemein bekannt unter „Station Regenbogen/Uni Würzburg“ – ausgewählt.

Die Beteiligung übertraf alle Erwartungen – und so wurden trotz brütender Hitze fast 150 Läufer zwischen ein und 78 Jahren begrüßt. Mit insgesamt 740 notierten Kilometern wurden so gerundet 1500 Euro erlaufen. Die Vorstellung der vielfältigen Arbeit der Elterninitiative und der Thematik Stammzellen-/Knochenmark-Spende und Registrierung in der Spender-Datei beim Netzwerk Hoffnung der Uni Würzburg, fand für Interessierten an einem Infostand statt. Die weitere Spendenbereitschaft der Festbesucher und Läufer ist auch aller Ehren wert, kamen doch durch die Sammelbüchsen nochmals insgesamt 600 Euro zusammen.

Bei einem Treffen zur Übergabe der Spende bedankte sich Karin Rost als Vertreterin des Vorstands der Elterninitiative für die Spende. Sie schilderte aktuelle Projekte und dauerhafte Betätigungsfelder. Darüber hinaus hob sie den Hintergrund der Hilfen hervor: „Ein Kind erkrankt niemals allein – die ganze Familie und das Umfeld finden sich oft über Nacht in einer extremen Ausnahmesituation wieder.“

„Die Diagnose können wir nicht ändern, aber das gesamte Umfeld positiv beeinflussen“, lautet der Leitspruch des Vereins. Diese Arbeit der Elterninitiative ist vielfältig und leistet verschiedenste, oft unkonventionelle, Hilfen, die von Krankenkassen und Sozialsystemen nicht vorgesehen sind. Mit großer Freude und verbunden mit dem Dank aller Patienten, deren Familien und dem gesamten Regenbogen-Team, nahm sie von Hüttle 99-Vorstand Tino Kraus die stolze Spendensumme von insgesamt 2100 Euro entgegen. mae

