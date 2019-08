Linde muss gefällt werden

Großrinderfeld.Eine der drei Linden in der Paimarer Straße soll bis spätestens 15. September gefällt werden. Dies teilte Bürgermeisterin Anette Schmidt bei der Sitzung des Gemeinderats mit.

Nachdem Bürger auf Schäden am Baum aufmerksam gemacht hatten, gab die Verwaltung ein Gutachten in Auftrag. Das Ergebnis liegt seit Dienstag vor: Die einzeln stehende Linde ist vom Brandkrustenpilz befallen. Der Gutachter empfehle, die Linde bis spätestens 15. September zu fällen. „Es ist Gefahr im Verzug“, so Schmidt. Es bestehe die Möglichkeit, sich deswegen noch einmal bei der Gemeinde zu informieren. Zudem wurde von der Rathauschefin in Aussicht gestellt, das Gutachten einzusehen. chk

