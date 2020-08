Konzentration auf zwei Standorte

Zukünftig wird es nur noch zwei Kindergärten in der Kommune geben. Der Gemeinderat hatte sich den Grundsatzbeschluss zur Konzentration nicht leicht gemacht.

Großrinderfeld. Es kommt selten vor, dass mehr Zuhörer zu einer Gemeinderatssitzung kommen als Gemeinderäte. Doch wenn dies der Fall ist, muss es sich um ein wichtiges Thema handeln. Und die Kindergärten in der Gesamtgemeinde Großrinderfeld sind so ein Thema. Gut 40 Zuhörer, meist junge Mütter und Väter, wollten nach der Bürgerinformationsversammlung vor knapp drei Wochen (wir berichteten) erfahren, welchen Weg das Gemeindeparlament in Zukunft in Sachen Kindergärten gehen will.

Wie bekannt wurde, plant die Gemeinde, in Zukunft nur noch zwei Kindertagesstätten in Gerchsheim und Großrinderfeld anzubieten. Während Ilmspan bereits seit vergangenem Jahr geschlossen ist, soll mit Fertigstellung der Neubauten in den beiden großen Teilorten auch der Standort Schönfeld aufgegeben werden. Hier ist derzeit ein eingruppiger Kindergarten mit altersgemischter Zusammensetzung untergebracht. Eine zweite Gruppe sei aus Platzgründen in dem maroden Gebäude nicht aufbaubar, so Bürgermeister Johannes Leibold in seinem Rückblick.

Frühere Planungen gingen von einem Neubau neben dem Dorfgemeinschaftshaus aus, in dem auch die Gemeinderatssitzung am Dienstag stattfand. Dies scheint nun vom Tisch zu sein, denn drei Neubauten kann sich die Gemeinde finanziell nicht leisten.

Keine leichte Entscheidung

Der Gemeinderat habe sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht, so der Bürgermeister. Anfangs ging man davon aus, dass die Kindertagesstätte St. Michael in Großrinderfeld gut aufgestellt sei und auch St. Anna in Gerchsheim nach dem Umzug in die ehemalige Dachsbergschule so weiterbetrieben werden könne. Doch nach Aussagen von mehreren Fachleuten aus unterschiedlichen Richtungen gingen dem Gemeinderat die Augen auf. Vor allem bei der Bausubstanz ist es bei allen Einrichtungen nicht zum Besten bestellt. Viele neue Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte, wie Besprechungsräume für Elterngespräche oder eine Küche, können nicht bereitgestellt werden. Das habe den Gemeinderat schweren Herzens bewogen, sich nach Alternativen umzusehen.

Letztlich wird es auf einen Neubau in Großrinderfeld in unmittelbarer Nähe zur Grundschule kommen. Man plant hier sechsgruppig und will Synergieeffekte mit der ab 2025 verpflichtenden Zurverfügungstellung von Ganztagesangeboten der Grundschule schaffen. In Gerchsheim soll das alte Schulhaus abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Der Teil des bisherigen Kindergartens soll für Speise- und Mehrzweckräume genutzt werden. Außerdem wird der Außenbereich umgestaltet.

Damit ist dann Schluss in Schönfeld. Die Eltern hatten im Vorfeld noch Argumente gesammelt, um den Standort zu erhalten. Sogar eine Unterschriftenaktion hatte man ins Leben gerufen und innerhalb kürzester Zeit 462 Unterschriften für den Erhalt des Standortes Schönfeld gesammelt. Sprecher Robert Varga trug die Argumente der Eltern vor. Kleine Einrichtungen hätten ihre Vorteile, so ein Argument, weil man besser auf die Kinder eingehen könne. Und dezentrale Einrichtungen würden besser zu einer Flächengemeinde passen. Zur Veranschaulichung hatte Varga einen Kasten Mineralwasser genutzt und die Konzentration auf zwei Standorte mit vollen Flaschen verdeutlicht. Zusätzlich kamen noch zwei Flaschen für Schönfeld hinzu. Nur gemeinsam sei der Kasten voll, so seine Aussage. „Das Leben ist leider nicht so einfach wie ein Kasten Mineralwasser“, entgegnete Bürgermeister Leibold.

„Wir haben alles in Erwägung gezogen“, begründete Heiko Wülk seine und die auch für seine Ratskollegen nicht leichte Entscheidung für nur noch zwei Standorte. Und Hubert Kraus ergänzte, dass Großrinderfeld eine finanzschwache Gemeinde sei. „Mit der Finanzierung der beiden Standorte wird mir schon bange“. Ralf Schieß machte nochmals Werbung für den Standort Schönfeld, aber letztlich entschied sich der Gemeinderat doch mit drei Gegenstimmen für die Annahme des Verwaltungsvorschlags mit der Konzentration auf zwei Standorte.

Ebenfalls in Auftrag gegeben wurde eine Machbarkeitsstudie für beide Kindertagesstätten an das Ingenieurbüro Perleth aus Schweinfurt zum Preis von rund 23 000 Euro. So will man möglichst verlässliche Zahlen haben, um möglichst hohe staatliche Förderungen zu erhalten. Dieser Beschluss kam einstimmig zusammen.

Eine zweite Machbarkeitsstudie soll es für die Umnutzung der ehemaligen Kindertagesstätte St. Anna in Gerchsheim geben. Den Zuschlag erhielt das Büro Albert Kastner zum Preis von 5684 Euro (netto). Hier geht die Kommune in Vorleistung, weil das Gebäude derzeit noch der Kirchengemeinde gehört. Wegen des Erwerbs steht der Bürgermeister mit den Verantwortlichen in Kontakt. Der Pfarrgemeinderat stehe dem Verkauf positiv gegenüber, so Leibold.

