Kanalsanierung wird unterstützt

Das Land stellt eine Fördersumme von rund 680 000 Euro für die Kanalsanierung in Schönfeld zur Verfügung.

Schönfeld. Regierungspräsident Wolfgang Reimer hat grünes Licht für die Auszahlung von Landesmitteln für Kanalsanierungsmaßnahmen in der Gemeinde Großrinderfeld gegeben. Mit dem Landeszuschuss in Höhe von rund 682 600 Eu-ro sollen über 650 Meter Kanal in Schönfeld saniert werden,

...