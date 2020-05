Kanalarbeiten werden weitergeführt

Die Sanierung der Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld geht in die nächste Etappe. Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Schönfeld. Für Kosten in Höhe von 3,8 Millionen Euro wird die Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld saniert. Dabei werden die Kanal-, Wasser- und Verkehrsanlagen erneuert. Zweieinhalb Millionen Euro davon trägt die Gemeinde selbst, dazu kommen 1,3 Millionen Euro an Zuschüssen.

In den vergangenen Wochen wurden bereits der Kanal an den Bestand angeschlossen und die Kanalarbeiten in der Kleinrinderfelder Straße weitergeführt. Auch die Wasserschächte in der Schmiedsgasse und im Schellenberg wurden versetzt. Der Großrinderfelder Gemeinderat vergab kürzlich den Auftrag für die Straßenbeleuchtung in der Kleinrinderfelder Straße mit Seitengassen und den Ausbau des Lilacher Wegs an die Netze BW zu einer Angebotssumme von 40 028,87 Euro.

„Wir haben es in der Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld mit einer 70 Jahre alten Abwasserleitung zu tun. Deshalb sind die Maßnahmen notwendig. Wir erneuern die Abwasser- und Frischwasserleitung in zwei Abschnitten“, erklärt Bürgermeister Johannes Leibold.

Mit dem bisherigen Fortschritt der Baumaßnahmen zeigte er sich zufrieden. Auch der Kostenrahmen könne nach derzeitigem Stand eingehalten werden.

Läuft alles nach Plan, sollen die Baumaßnahmen bis Ende 2021 abgeschlossen sein. chk

