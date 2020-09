Interessantes über die Heimat erfahren

Großrinderfeld.17 Personen nahmen am „Tag des Wanderns“ teil. Ortsvorsteher Walter Lutz freute sich vor allem, dass auch Wanderer aus Würzburg, Kirchheim, Höchberg und den Ortsteilen teilnehmen wollten. Trotz oder gerade wegen Corona sei Wandern in der freien Natur derzeit sehr gefragt, so sein Fazit.

Eigentlich wird der „Tag des Wanderns“ immer im Mai durchgeführt. Da zu dieser Zeit aber ein Lockdown über Deutschland lag, verschoben die Verantwortlichen vom Deutschen Wanderverband die Veranstaltung in den Herbst. Zufälligerweise traf der Veranstaltungstag auch mit der „Woche des Waldes“ zusammen, und nachdem in Großrinderfeld sehr viel Wald vorhanden ist, beschlossen die Wanderwarte, eine Wanderung anzubieten mit vielen Informationen über das Dorf, die vielen Grenzsteine auf der Gemarkung, aber auch über den Wald.

Startpunkt war am Großrinderfelder Rathaus. Das ehemalige Schulhaus der Gemeinde beherberge heute eine moderne Verwaltung, so Lutz. In einem Tresor befinde sich auch die Markturkunde, die im 17. Jahrhundert von Lothar Franz von Schönborn, damals Kurfürst in Mainz, ausgestellt worden sei und die den Großrinderfeldern auf „ewige Zeit“ das Marktrecht einräume. Hierauf verweise eine Hinweistafel am Rathaus. Weitere solcher Tafeln seien auf einem Rundgang zu finden. Das über „Leader“ kofinanzierte Infosystem weise auf viele Sehenswürdigkeiten hin. Unter anderem könne man erfahren, so Lutz, dass Großrinderfeld im Mittelalter von einer Befestigungsanlage umschlossen gewesen sei. Dies zeige die hohe Wertigkeit als Grenzort der Gemeinde der Mainzer Kurfürsten gegen den Fürstbischof in Würzburg und weitere Herren in der Umgebung.

Über Feldwege, vorbei an Bildstöcken, ging es für die Gruppe in den Wald zwischen Großrinderfeld und Gerchsheim. Walter Lutz informierte immer wieder über die am Wegesrand befindlichen Grenzsteine. Knapp 120 seien derzeit bekannt. Diese Kleindenkmale gäben Zeugnis über die lange und abwechslungsreiche Geschichte des Ortes, so Lutz.

Ihm zur Seite stand Bernhard Liebler, der sich in Sachen Grenzverlauf und -steine bestens auskennt, da er beruflich mit diesen Dingen viel zu tun hatte. Trotz allem Wissen seien es aber noch einige Rätsel, welche die Grenzsteine den Menschen aufgeben. So könne man im Gemeindewald drei Grenzsteine erkennen, die neben einer durchlaufenden Nummerierung und dem durch eine Linie zu erkennenden Grenzverlauf auch die fortlaufenden Buchstaben „P“, „R“ und „S“ tragen. Welche Bedeutung diese Buchstaben haben, darüber herrsche noch Uneinigkeit. Vermutet werde, dass es sich um Markierungen des Gemeindewaldes handele, aber gesichert, so Lutz, sei diese Erkenntnis nicht.

Sicher sei aber, dass die beiden Dreimärker, das Etappenziel der Wanderung, mit zu den schönsten Kleindenkmalen gehörten, die der Ort zu bieten habe. Einer zeige die Grenze zwischen Großrinderfeld, Ilmspan und Gerchsheim an, der andere die Grenze von Gerchsheim, Schönfeld und Ilmspan. Sie stünden beide nur rund 150 Meter voneinander entfernt – der eine auf offener Flur und der andere gut geschützt am Waldesrand.

Deshalb sei dieser aus Sandstein bestehende Grenzstein auch viel besser erhalten als sein Partner auf dem Feld. Man könne allerdings gut die Jahreszahl 1875 erkennen. Viele Grenzsteine stammten aus dieser Zeit, berichtet Lutz. Der Rückweg durch den Wald machte erneut deutlich, wie sich die Struktur derzeit verändert. Viele Flächen auf denen vorher Fichten standen, sind leer und auch die Kronen der Buchen haben Trockenschäden. Man müsse den Wald beobachten und für die Zukunft fit machen, so die Aussage der Teilnehmer an der Wanderung, die sich begeistert von der Flur rund um Großrinderfeld zeigten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020