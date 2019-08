Großrinderfeld.Zu einer gemeinsamen Pilgerfahrt nach Lourdes sind Menschen aus der Region Hanau, dem badischen Frankenland und der Rhön aufgebrochen. Verbunden hat sie nicht nur der Glaube an Gott, sondern auch Geistlicher Rat Pfarrer Günter Brennfleck. Er hatte zu seinem 75. Geburtstag die Pilgerfahrt für Christen aus seinen Wirkungsstätten in Erlensee-Rodenbach und Thalau sowie seiner Heimatpfarrei St. Vitus Schönfeld, die zur Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach gehört, organisiert. Mit 43 Teilnehmern startete die einwöchige Pilgerfahrt. Stationen waren der Marienwallfahrtsort La Salette in der Nähe von Grenoble. Tags darauf wurde die Fahrt nach Lourdes fortgesetzt. Im Wallfahrtsort in den Pyrenäen standen das Gebet und die Anbetung im Vordergrund. Pfarrer Brennfleck hatte jedem Teilnehmer der Pilgerfahrt ein Pilgerbuch mit den Gebeten geschenkt. Die Gruppe nahm an internationalen Gottesdiensten in der unterirdischen Basilika sowie an Lichterprozessionen teil, gestaltete Kreuzwegandachten, versah den Lektoren-Dienst und übernahm Mesneraufgaben. Die Gemeinschaft sowie die vielen Begegnungen mit anderen Nationen aus aller Welt empfanden die Teilnehmer als intensives Glaubenszeugnis. Auch begleitete man ebenso wie Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die man dort traf, Kranke zu den Gebeten. Ein besonderer Gottesdienst war die Feier zum 75. Geburtstag von Pfarrer Brennfleck, den der Geistliche zusammen mit seinem Mitbruder Karlheinz Diez, Weihbischof der Diözese Fulda, zelebrierte. Auf dem Rückweg ging die Fahrt nach Nevers zur Grabstätte der Hl Bernadette.

