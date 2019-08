In Miami warten schon die „Kopfgeldjäger“

Lukas Storath ist Hyrox-Weltmeister. Die Fitnesssportart vereint Elemente von Kraft- und Ausdauertraining. Der Polizist war außerdem an der Planung eines Hindernislaufs in Schönfeld beteiligt.

Schönfeld. 175 Kilogramm über eine Strecke von 50 Metern auf einem Schlitten hinter sich herziehen, anschließend 1000 Meter laufen, dann 1000 Meter rudern, wieder 1000 Meter laufen – klingt verdammt anstrengend? Ist es vermutlich auch. Der Fitnesssport Hyrox vereint Elemente von Kraft- und Ausdauertraining. In jeweils acht Lauf- und Workouteinheiten treten die Sportler gegeneinander an. Ein Wertungsrichter überwacht die genaue Ausführung der Einheiten. Sieger ist, wer den Parcours in der kürzesten Zeit erfolgreich absolviert. Bei der Weltmeisterschaft im Frühjahr war das Lukas Storath aus Schönfeld mit einer Zeit unter einer Stunde.

Der 39-Jährige kann ohne Frage als „Sporttausendsassa“ bezeichnet werden: Ironman, Laufen, Duathlon, Fußball, Triathlon, Quadfahren, Marathon – Storath hat schon viele Sportarten „ausprobiert“ und erreichte durchweg gute Platzierungen. Jetzt also Hyrox. „Mir gefällt an der Sportart, dass sie fair und gerecht ist.“ Das sei ihm bei den Wettkämpfen, bei denen er teilnimmt, immer besonders wichtig, sagt er.

Wie kam er zu Hyrox? Der Schönfelder nahm an einer RTL-Show zum Thema Fitness in Spanien teil, bei der es um Kraft und Ausdauer gehen sollte. Über Monate bereite sich der Polizist genauestens auf das Event vor, fühlte sich topfit, nur um dann nach wenigen Sekunden auszuscheiden. Der Kontrahent hatte bei einem vorentscheidenden Spielmehr Glück. „Es ging dabei nicht wirklich darum, wer fitter ist. Das war schon ärgerlich“, erinnert sich Storath. Ein anderer Teilnehmer der Show machte ihn dann auf den neuen Sport aufmerksam.

„Millionen von Menschen trainieren in Deutschland in Fitnessstudios. Es ist aber nicht messbar, wer der Beste ist. Durch Hyrox kann festgestellt werden, wer im Bereich Fitness am meisten leisten kann.“ Die Wettkämpfe seien immer gleich aufgebaut, betont der Weltmeister noch einmal den für ihn so wichtigen „Gerechtigkeitsaspekt“.

Akribische Vorbereitung

In der Vorbereitung zu den Wettkämpfen überlässt Storath nichts dem Zufall: Belastung, Schlaf, Ernährung – alles muss stimmen. „Ich bin dabei sehr genau, akribisch und auch etwas speziell.“

Zuerst werden Ausdauer und die Kraft-Workouts separat trainiert. In den Wochen unmittelbar vor dem Wettkampf kombiniert er dann beides und simuliert den Ablauf. „Ich weiß immer, wann ich welchen Puls habe und wie viel Energie ich verbrauche und wieder zuführen muss.“

2018 trat der Schönfelder zum ersten Mal bei einem Hyrox-Wettkampf in Leipzig an. „Ich war mir zu 100 Prozent sicher: Mich kann keiner schlagen.“ Storath wurde aber „nur“ Zweiter. „Mein Fehler war vielleicht, dass ich den Wettkampf nüchtern durchziehen wollte und ohne geladenen Speicher angetreten bin.“

Bei der WM im April in Oberhausen holte er sich dann den Sieg. Storath hält mittlerweile auch den Weltrekord im Hyrox, mit einer Zeit von unter 59 Minuten. „Alle wollen diese Zeit schlagen. Für meinen nächsten Wettkampf im Oktober in Miami wurde sogar eine Art „Kopfgeld“ auf mich ausgesetzt. Wer mich besiegt oder meine Zeit unterbietet, bekommt eine Prämie“, sagt er nicht ohne Stolz.

Miami werde ein „hartes Ding“ , erwartet Storath. „Das wird einen kleinen Hype auslösen. Viele Crossfit-Sportler werden dabei sein. Mich begleitet ein Kamerateam auf meiner Reise und ich werde die Tour auf meinem Instagram-Account streamen. Die Vorbereitungen laufen bereits, noch bin ich auf der Suche nach Sponsoren für den Aufenthalt in Amerika.“

Neben seiner „Hyrox“-Leidenschaft bringt der verheiratete Familienvater sein Fachwissen bei zwei Veranstaltungen ein: den „Getting-Tough-Events“ und den „Beast-Games“. „Getting-Tough“ ist ein Hindernis-Lauf für Kinder und Erwachsene, die von Storaths Bruder und dem Schauspieler Markus Ertelt organisiert werden. In diesem Jahr fanden sie auch zum ersten Mal in seinem Heimatort Schönfeld statt. 200 Kinder und 1100 Erwachsene waren mit dabei. Storath, der selbst schon bei ähnlichen Hindernisläufen triumphierte, war für die Streckenführung verantwortlich.

Mehr als 1000 Teilnehmer

„Das kann man sich wie einen Kinderspielplatz für Erwachsene vorstellen“, beschreibt er den Parcours. „Dieses Jahr hatten wir einen 1,5 Kilometerlauf für Kinder und einen 10-Kilometer- sowie einen 20-Kilometer-Lauf für die Erwachsenen.“ Die Zusammenarbeit mit der Kommune sei hervorragend gewesen und für 2020 sei das Großereignis fest eingeplant. „Wir wollen das noch größer aufziehen und vor allem mehr Kinder als Teilnehmer gewinnen.“ Außerdem gestaltet Storath die Workouts bei den sogenannten „Beast-Games“, einem Fitness-Wettkampf, bei dem es im Gegensatz zu Hyrox fast ausschließlich auf die Kraft ankommt. „Das sind sehr kurze und intensive Workouts. Wer das packt, ist wirklich ein „Biest“. Daher auch der Name des Wettkampfs“, erklärt der 39-Jährige die Veranstaltung in Würzburg.

Auch dieses Event soll weiter wachsen: „Zum ersten Mal werden die Athleten eine Qualifikation für die Beast-Games absolvieren müssen.“ Dafür tourt sein Bruder mit den anderen Wettkampfverantwortlichen durch Deutschland und Österreich. Zudem wird eine Prämie von 10 000 Euro an die Gewinner ausgeschüttet. Das sei in der Szene schon einmalig.

Neben Miami hat Storath vor allem die Hyrox-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Berlin im Blick. Dort will er noch einmal ganz vorne mit dabei sein – und dann womöglich seine aktive „Hyrox-Laufbahn“ beenden. „Meine Konkurrenten sind in ihren Zwanzigern. Ich bin jetzt 39. Ich kann mir aber vorstellen, dann als Experte einzusteigen.“

Nach seinem RTL-Kurzauftritt ist Storath vermutlich bald auch wieder in einer TV-Sportshow zu sehen. „Genaue Details dazu kann ich derzeit noch nicht nennen. Es wird aber sehr interessant, soviel kann zum ich jetzt schon sagen.“, lacht Storath.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019