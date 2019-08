Im Notfall immer schnell zur Stelle

In Gerchsheim gibt es nun eine Helfer-vor-Ort-Gruppe, die im Ernstfall schnelle Hilfe leisten kann.

Gerchsheim. Jetzt hat also auch Gerchsheim eine Gruppe von Menschen, die sich als Helfer vor Ort (HvO) für die Gesunderhaltung der Bevölkerung verschrieben hat. Insgesamt fünf Personen sind vom DRK-Ortsverband Tauberbischofsheim ausgebildet worden, um Erste Hilfe zu leisten, bis ein Rettungswagen mit Notarzt eintrifft.

Madlen Wolf, Sabine Stephan und Martina Schmitt haben zusammen mit ihren männlichen Kollegen Tobias Pfau und Christoph Igerst schon vor längerer Zeit erkannt, dass die Hilfe aus Tauberbischofsheim zu lange dauert, um im Notfall Menschenleben in Gerchsheim zu retten. Man ist einfach zu weit von der Kreisstadt entfernt. Die Amtshilfe des Rettungsdienstes aus dem bayerischen Kist oder Altertheim habe auch nicht immer reibungslos geklappt, wie die Vergangenheit gezeigt habe. „Also gründen wir eben unsere eigene schnelle Hilfe“, waren sich die fünf einig. Sie sind schon lange beim DRK engagiert und bildeten sich in mehreren Monaten zu Helfern vor Ort weiter.

Beim Ortsverband in Tauberbischofsheim war man froh über die Eigeninitiative, aber was noch fehlte war eine entsprechende Ausrüstung für die ehrenamtlich Tätigen. Sie wandten sich an die Gemeindeverwaltung und fanden in Bürgermeisterin Anette Schmidt eine Unterstützerin. Sie stellte den Kontakt zur Sparkasse Tauberfranken her, die sofort bereit war zwei Notfallkoffer zu bezahlen. Ein dritter wird von der Gesamtgemeinde Großrinderfeld übernommen.

Nun ist man bestens gerüstet für alle möglichen Notfälle, egal ob Unfall oder Schnittverletzung oder noch schwereres. Was jetzt noch fehlte, war ein Defibrillator. Dieser kann im Fall eines Herzstillstandes durch gezielte Stromstöße das Herz wieder „anschieben“. Hier fand man mit der Volksbank Main Tauber einen Partner, der ein entsprechendes Gerät sponsorte.

Es hängt in der Geschäftsstelle in Gerchsheim direkt gegenüber der Kirche und ist das erste Gerät, das in Großrinderfeld installiert wurde. So ein Defibrillator ist kinderleicht zu bedienen, so Alexa Müssig, stellvertretende Ausbildungsleiterin beim DRK Tauberbischofsheim. Er ist immer dann im Einsatz, wenn der Herzstillstand durch eine Herzdruckmassage nicht wieder behoben werden kann. Der Defibrillator steht nicht nur den HvO zur Verfügung, sondern kann von allen Helfern, also den Bürgern der Gemeinde eingesetzt werden.

Wie Bürgermeisterin Schmidt bei der Übergabe betonte, sollen auch in den anderen Ortsteilen von Großrinderfeld solche Geräte nach und nach installiert werden. Sie dankte ausdrücklich Uwe Rennhofer, Ortsverbandsvorsitzender in Tauberbischofsheim, für die unkomplizierte Zusammenarbeit und die „großartige Unterstützung“.

