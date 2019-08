Hoffen auf schnelle Ersatzbeschaffung

Die Freiwillige Feuerwehr hilft in brenzlichen Situationen. Derzeit muss man in Schönfeld den Totalschaden am Mannschaftswagen verkraften.

Schönfeld. Die Schönfelder Feuerwehr ist immer zur Stelle, wenn sie zu Bränden oder technischen Hilfeleistungen gerufen wird. Schnell einsatzbereit wollen die Floriansjünger unter ihrem Kommandanten Gerald Ebert auch weiterhin bleiben. Doch im Moment ist das nur bedingt möglich. Der Grund: Der Mannschaftstransportwagen ist seit einem Unfall vor rund acht Wochen nicht mehr fahrbereit. Diagnose: Totalschaden.

Was war passiert? Vier Feuerwehrleute waren auf dem Rückweg von einer Dienstfahrt aus Grünsfeld, erklärt Gesamtkommandant Gerald Ebert auf Nachfrage. Nur wenige Meter vom heimischen Feuerwehrgerätehaus dann der Schreck. Auf der K 2811 in Höhe der Kreuzung zwischen Schönfeld und Ilmspan missachtete ein Autofahrer die Vorfahrt der Floriansjünger, statt am Stoppschild aus Richtung Ilmspan zu warten. Der Unfallverursacher erwischte das Fahrzeug am Heck, wobei sich der Kleinbus drehte und nach links von der Straße abkam. Das Gruppenfahrzeug überschlug sich und kam unterhalb der Böschung zum Stehen.

„Glücklicherweise ist den vier Männern nichts passiert“, so Ebert. Die Feuerwehrleute seien mit leichten Verletzungen ärztlich behandelt worden. Um aus dem Wagen zu gelangen, hatten sie die Seitenscheiben eingetreten, bevor er den Unfallort erreichte, erinnert er sich. Für das Fahrzeug ging die Kollision nicht so glimpflich auf. Es entstand Totalschaden. Für den Kommandanten ist nicht nur das verbeulte Blech ein Problem, sondern auch das Innenleben im Wagen. Funkgeräte und Gasmessgeräte seien funktionsuntüchtig geworden.

Mit Privatautos zum Einsatz

Der unverschuldete Unfall sorgt für reichlich Ärger bei der Wehr. „Wir haben zwar noch das Staffellöschfahrzeug für Schönfeld, aber damit können nur sechs der 14 Wehrmänner ausrücken. Bei einem Einsatz müssen die übrigen nun mit Privat-Pkw fahren“, macht Ebert deutlich. Der kleine Einsatzleitwagen habe seit mehr als zehn Jahren gute Dienste geleistet. Und: Dort lagerten wichtige Papiere und Pläne für den Ernstfall.

„Wenn ein Fahrzeug ausfällt, ist das immer ein Problem“, sagt Ebert. Und derzeit stehe man vor einer weiteren Herausforderung: Durch die Baustelle auf der A 81 sei die Großrinderfelder Gesamtwehr verstärkt eingebunden. Bei einem Ernstfall könnten die Schönfelder Wehrmänner nicht mit den Privatautos zum Einsatz, weil sie sonst nicht versichert seien.

Das Dilemma der Abteilungswehr kann Bürgermeisterin Anette Schmidt gut verstehen. Man wolle noch im August bei einer Sitzung des Gemeinderats über den Kauf eines Ersatzfahrzeugs sprechen, betont sie. Den Stein ins Rollen gebracht hatte vor wenigen Tagen übrigens Schönfelds Ortsvorsteher Ralf Schieß, der den Gemeinderäten die Problematik verdeutlichte.

Die Feuerwehr hofft auf rasche Unterstützung. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat bereits gehandelt und den gestellten Förderantrag positiv beschieden. 13 000 Euro gibt es für ein neues Fahrzeug. „Damit kann die Kommune gleich in die Beschaffung gehen“, sagt Kreisbrandmeister Alfred Wirsching. Denn der Kauf von Mannschaftstransportwagen sei seit Jahren nicht mehr gefördert worden, da er für den Ersteinsatz nicht relevant sei. Froh ist auch Wirsching, dass den vier Insassen nichts passiert ist.

Ersatz kostet und 70 000 Euro

Bürgermeisterin Schmidt schätzt die Kosten für den Ersatz des zerstörten Mannschaftstransporters auf mindestens 70 000 Euro. Wegen der Ausstattung solle mit der Feuerwehr gesprochen werden, um den Bedarf festzulegen.

Deshalb hat die Verwaltungschefin für Mitte August eine weitere Sitzung des Gemeinderats vorgesehen, um die Ausschreibung für den Fahrzeugkauf auf den Weg zu bringen. Bis zur Auslieferung könnte aber, so mutmaßt Kommandant Ebert, „schnell ein Jahr“ ins Land ziehen.

Der Chef der Großrinderfelder Gesamtwehr hofft, dass die Verhandlungen der Kommune mit der Versicherung des Unfallverursachers erfolgreich sein werden. Dann kann sich die Abteilung ein Leihfahrzeug holen, bis der Ersatz im Schönfelder Feuerwehrgerätehaus eingetroffen ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019