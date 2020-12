Hausnamen sorgten oft für Klarheit

Das Phänomen der Hausnamen ist in früheren Zeiten in vielen Gemeinden in der Region ein gängiges Mittel gewesen, um Familien und Personen zu unterscheiden.

Grossrinderfeld. Viele der dörflichen Mitbewohner waren im 18./19. und bis weit hinein ins 20. Jahrhundert bei ihren Mitbürgern oft nur unter einem speziellen Hausnamen bekannt. Da durch die große Kinderzahl und die Verwendung von einigen wenigen einfachen Namen wie Johannes, Michael, Anton und Wilhelm im Männerbereich und Maria, Anna und Katharina im Frauenbereich oft Namensgleichheit herrschte, trugen dann letztlich die Hausnamen zur Unterscheidung bei.

Nachteilig war zudem, dass die Familien untereinander sehr eng verwandt waren. Oft trug ein Neubürger auch nur den kompletten Vornamen seines Vaters beziehungsweise der Mutter oder des Taufpaten beziehungsweise der Taufpatin. Mindestens zwei Vornamen waren durchaus die Regel, in seltenen Fällen stößt man bei der Ahnenforschung sogar auf drei Vornamen (Beispiel: Maria Magdalena Theresia)

Gruppen von Hausnamen

Eine erste Gruppe der Hausnamen wurde durch die Berufe gekennzeichnet wie zum Beispiel Wagners, Baders, Schneiders, Schusters, Schmieds. Eine zweite Gruppe gab es für die Bezeichnung eines speziellen Wohnplatzes. Wohnte ein Martin neben der Kirche wurde daraus „Kärchemärtle“. Wenn der Franz neben dem Dorfweiher (Weeht genannt) wohnte, wurde er „Weeht Franzle“ genannt.

Der Hausname „Schulze Richard oder Schulze Toni“ ist ein deutlicher Hinweis, dass etwa der Vater oder Großvater für längere Zeit das Amt des Bürgermeisters bekleidete.

Chance für Frauen

Frauen, die in früheren Zeiten im gesellschaftlichen Leben oft nur eine untergeordnete Rolle spielten, sahen anscheinend bei der Vergabe von Hausnamen ihre große Chance in die Namens- und Dorfgeschichte einzugehen. Dabei wurden die Vornamen in die Form des jeweiligen Dorfdialekts umgeformt. Aus Theresia wurde „Resels“ oder „Deslis“, aus Klara über „Klärle“ dann „Klörlis“, aus Nathalie „Dalis“, aus Amalia „Malis“, aus Katharina „Kättel“, um nur einige Beispiele zu nennen. Oft waren diese Frauen auch mit einer besonderen Gabe (zum Beispiel Organisation- oder Führungstalent) ausgestattet oder sie heirateten von einem wohlhabenderen Bauernhof in eine kleinere Landwirtschaft ein.

Im Männerbereich gibt es für die Hausnamen auch Beispiele, die Nachfahren eines Simons wurden „Simmels“ genannt, die eines Philipp „Lippslis“, die eines Melchior „Melchers“, die eines Johann Adam „Adels Hannese“ oder Burkhard „Borgs“.

„Store“ aus Amerika übernommen

Eine Namensgebung ist auf ein besonderes Ereignis zurückzuführen. Ein junger Mann aus Großrinderfeld wanderte nach Amerika aus und arbeitete dort in einem Kaufhaus (englisch: store). Als er nach Jahren wieder in seine Heimat zurückkam, gründete er neben dem Rathaus einen Kaufladen, in dem die täglichen Lebens- und Genussmittel verkauft wurden. Da er dabei immer von seiner Zeit in Amerika erzählte, wo er in einem „Store“ gearbeitet hatte, wurde er einfach „Der Store“ genannt.

Weitere Hausnamen können nicht direkt abgeleitet werden und sind zufällig entstanden. Oft wurden Kleinkinder gefragt, wem sie gehören. Waren ihre Sprechwerkzeuge noch nicht voll ausgebildet und sie antworteten, führte dies dazu, dass sie ihren Familiennamen undeutlich aussprachen, der dann hin und wieder auch zu einem Hausnamen führte (Beispiel: Michael = Müsch).

Bei häufig auftretender Namensgleichheit wurde manchmal durch den Zusatz des Namens des Vaters für Klarheit gesorgt. So hieß zum Beispiel eine der vielen Anna Stolzenberger einfach „Die Antonis Franze Anna“, weil ihr Vater der Franz Anton war.

Änderung nach Erstem Weltkrieg

Eine große Untugend aus heutiger Sicht waren Umformungen oder Abkürzungen. Ein Bonifaz wurde „Fazi“ genannt, ein Ignaz „Naz“, ein Vinzenz „Binze“, ein Ferdinand „Nand“ oder „Fertig“, ein Josef einfach „Seff“, ein Adam nur „Adel“.

Die Namensgebungen haben sich nach dem Ersten Weltkrieg stark verändert beziehungsweise modernisiert. Emma, Gertrud, Lydia, Erna, Monika, Irmgard und so weiter kamen bei den Frauen dazu, bei den Männern Edmund, Werner, Erich, Oskar, Lothar, Kurt usw. Hin und wieder wird aber auch in der modernen Zeit gerne wieder auf die „alten Namen“ zurückgegriffen. rei

