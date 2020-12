Grünes Licht für Container-Behelfsbau des Kindergartens

Großrinderfeld.Innerhalb von nur sechs Wochen hat der Großrinderfelder Gemeinderat nicht nur den temporären Umzug des Krippenbereiches der Kindertagesstätte St. Michael im Ortsteil Großrinderfeld auf den Weg gebracht, sondern die Verwaltung und der Träger haben alles dafür getan, damit man möglichst schnell mit dem Bau beginnen kann.

Hintergrund ist eine nicht zu heilende Geruchsbelästigung des im Eigentum der Kirchenstiftung befindlichen Gebäudes (wir berichteten). Nun sollen also bis spätestens März 2021 Container als Behelfsbau die Kinder aufnehmen.

„Ich bin stolz auf meine Verwaltung und auch auf den Gemeinderat, dass alles so schnell geklappt hat“, sagte Bürgermeister Johannes Leibold in der Gemeinderatssitzung. Von der Planung über die Grundstücksverhandlungen bis hin zur Angebotseinholung bei den Firmen vergingen nur „rekordverdächtige“ sechs Wochen, betonte er. Denn die Zeit drängt.

Laut Kindergartenbedarfsplan ist die Kinderkrippe ab März komplett voll. Vieles musste also parallel laufen und miteinander koordiniert werden.

So beschloss der Gemeinderat nun in einer Sitzung sowohl den offiziellen Bauantrag für die insgesamt 27 Meter langen und 14,53 Meter breiten Container, die komplett mit Innenausbau, Toiletten, Elektro- und Wasserinstallation geliefert werden. Zukünftig werden für die nächsten Jahre zwei Kinderkrippengruppen mit jeweils zwölf Kleinkindern und ein Mehrzweckraum, der notfalls auch noch für eine altersgemischte Gruppe eingerichtet werden kann, zusammen mit den Funktions-, Besprechungs- und Schlafräumen die Heimat der jüngsten Großrinderfelder Kinder sein.

Die vorbereitenden Maßnahmen, wie Wasser-, Kanal- und Elektroanschluss sowie das notwendige Fundament für die Container wird der gemeindliche Bauhof gleich nach den Feiertagen beginnen. „Ich bin froh, dass ich da so eine gute Mannschaft habe“, lobte Bürgermeister Leibold den Einsatz des gemeindlichen Bauhofes. Der neue Standort an der Hauptstraße liegt nur unweit des bisherigen Standortes, und so freuen sich die Kinder auch schon auf ihre neue Betreuungsstätte, weiß Leibold von der Kindergartenleitung, die ebenfalls voll hinter dem Projekt steht.

Auch auf den Ortsteil Gerchsheim dürfte in naher Zukunft ein Bevölkerungswachstum zukommen, denn in derselben Sitzung beschloss der Gemeinderat die Vergabe von 27 Bauplätzen im Baugebiet Knauer II. Hier hatte man im vergangenen Monat eine Auswahlkriteriumsliste aufgestellt und die über 40 Bewerber nach bestimmten Punkten objektiv bewertet. Obwohl von der Gemeinde aus an die möglichen Bewerber kommuniziert wurde, dass sie bitte nicht zur Gemeinderatssitzung kommen sollen, wegen Corona und den geltenden Hygieneregeln, waren doch alle Zuschauerplätze belegt; hauptsächlich eben mit Bauwerbern. „So schnell waren unsere Bauplätze lange nicht mehr weg“, stellte Bürgermeister Leibold fest. Die Grundstücke kosten alle 150 Euro pro Quadratmeter und müssen innerhalb von drei Jahren bebaut werden. Entsprechende Notarverträge werden in den nächsten Tagen folgen, so Leibold.

Er dankte abschließend dem Gemeinderat für die „sehr positive Zusammenarbeit“ in den letzten Monaten. Er freute sich, dass die gewählten Volksvertreter seinem Weg folgen und trotz aller sachlicher Kritik das Gemeinwohl immer im Auge haben. Eigentlich wollte er eine längere Rede bei der normalerweise stattfindenden Weihnachtsfeier des Gemeinderates halten, doch die fiel in diesem Jahr wegen Corona leider aus, bedauerte nicht nur Leibold. Man will aber gemeinsam weiter für Großrinderfeld arbeiten und eine lebenswerte Zukunft für alle Bürger gestalten.

