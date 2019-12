Grenzsteine sind Zeugnisse der Geschichte

Schüler haben Kleindenkmale auf der Gemarkung Großrinderfeld dokumentiert. Jetzt gab es dafür eine Auszeichnung.

Großrinderfeld. Nach einer gemeinsamen Idee der Verantwortlichen der Freiherr-von-Zobel-Grundschule sowie des Heimat- und Kulturvereins der Gesamtgemeinde Großrinderfeld wurden in den vergangenen beiden Jahren gut die Hälfte der ehemaligen Grenzsteine Großrinderfelds zu den Nachbargemeinden freigelegt, geokartiert und katalogisiert. Obwohl sie ihre Bedeutung als Markierung der Gemeindegrenze verloren haben, sind sie doch noch ein Zeugnis der Geschichte und schützenswerte Kleindenkmale.

Diese sind nach der Definition der Gesellschaft zur Erhaltung und Erforschung der Kleindenkmale in Baden-Württemberg (GEEK) „Zeugnisse unseres kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Sie sind klein in ihren Ausmaßen, ortsfest, meist freistehend, von Menschenhand geschaffen und aus beständigem Material wie zum Beispiel Stein, Holz oder Metall. Kleindenkmale haben gestaltenden, künstlerischen oder handwerklichen Charakter und erinnern oft an bestimmte Personen oder Begebenheiten, markieren Rechte und Pflichten, grenzen Eigentum ein und Zuständigkeiten ab und erfüllen Funktionen im Alltag und bezeugen den Glauben“.

Dank des Einsatzes von Schulleiterin Sabine Klingert und Walter Lutz vom Heimat- und Kulturverein wurden zuerst im Rahmen des Ferienprogramms 16 Steine an der Grenze zu Ilmspan und Paimar gesucht, freigelegt, fotografiert und nach einem vorher erstellten Formblatt erfasst. So entstand ein einzigartiges Nachschlagewerk.

Beschriftungen entziffert

Die Kinder waren voll in ihrem Element. Schließlich galt es, die Steine erst einmal zu finden, sie auszugraben und vom Moos zu befreien. Dann ging man daran, den Stein zu vermessen, seinen Zustand zu beurteilen und die einzelnen Beschriftungen zu entziffern. So erfuhren die Mädchen und Jungen, dass die Buchstaben „GR“ Gemeinde Großrinderfeld bedeuten, „GI“ für Gemeinde Ilmspan steht und „GP“ für Paimar. Dabei zeigt die jeweilige Beschriftung in die Richtung des Ortes, den sie bezeichnet.

Auf der flachen Oberfläche ist meist noch eine Linie eingraviert, die den Grenzverlauf bis zum nächsten Stein anzeigt. Auch viele Jahreszahlen sind noch zu erkennen. Einige Steine wurden schon vor über 150 Jahren gekennzeichnet. Und viele Steine besitzen auch eine Nummerierung, die mit Eintragungen in alten Flurkarten übereinstimmt.

Nach demselben Muster wurde mittlerweile die Grenze zu Tauberbischofsheim und Impfingen abgegangen und dokumentiert. In Kleingruppen widmeten sich jeweils vier bis sechs Kinder einem Grenzstein und erforschten ihn genau. Den Mädchen und Jungen zur Seite stand immer ein Erwachsener. Neben Lutz und Klingert waren Claus und Bernd Leuchtweis sowie Bernd Lieblert mit dabei.

In Geoportal eingetragen

Auch in diesem Bereich wurden die Ergebnisse zusammengefasst und an das Landratsamt in Tauberbischofsheim gemeldet, wo sie in das Geoportal eingetragen wurden. Somit können sie von allen Interessierten abgerufen werden.

Die Arbeit in Großrinderfeld blieb auch der GEEK nicht verborgen. Die Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, dass in Baden-Württemberg als erstem Bundesland alle Kleindenkmale dokumentiert werden. Normalerweise, so Vorsitzende Dorothee Kühnel, gebe der Verein nur Zuschüsse für Restaurierungen. Doch wegen des besonderen Einsatzes der Großrinderfelder Schüler weiche man von dem Grundsatz ab.

So durfte sich die Schule nun über eine Auszeichnung in Form von 250 Euro freuen. Der Scheck wurde im Rahmen einer kleinen Feier in der Turnhalle übergeben.

Einsatz gewürdigt

Auch Bürgermeister-Stellvertreter Sven Schultheiß war voll des Lobes für den Einsatz der Schüler. Zudem würdigte er die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins für ihre Mitarbeit. Es sei nicht selbstverständlich, dass man sich ehrenamtlich in diesem Maße engagiert.

In den kommenden Jahren sollen weitere Grenzsteine in den anderen Gemeindeteilen kartiert werden.

