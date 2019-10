Gemeinsam neue Wege gehen

In unserer Gemeinde gibt es den Wunsch nach mehr Bürgerbeteiligung, um neue Wege gemeinsam und miteinander zu gehen. Meine Vorstellung ist, dass wir alle zusammen anpacken.

Durch meine langjährige Rathauserfahrung weiß ich, dass „Kommunikation“ der wichtigste Bestandteil in der kommunalen Verwaltungsarbeit ist. Gespräche sind wichtig, um neue Ideen aufzugreifen und Probleme zu erkennen. Kritik muss sein, wenn man sich verbessern will.

Um persönlichen Kontakt und Austausch zu ermöglichen, möchte ich regelmäßige Bürgermeistersprechstunden einführen. Ebenso sollte es jährlich vor der Haushaltsaufstellung Rundgänge in den Ortsteilen geben, um sowohl mit dem Gemeinde- und Ortschaftsrat als auch gemeinsam mit Ihnen die Probleme und Wünsche zu begutachten und Ideen und Lösungen zu finden.

Die Stärke unserer Gemeinde liegt im herausragenden Einsatz ihrer Bürger in den Vereinen. Diese leisten einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft und für das Miteinander.

Jenes ehrenamtliche Engagement in den Vereinen, in den Ortsteilen, den Kirchen und der Feuerwehr verdient in Zukunft mehr Wertschätzung.

Als gebürtiger Schönfelder – als „Kind der Gemeinde“ – ist es für mich eine Herzensangelegenheit, das ehrenvolle Amt des Bürgermeisters zu übernehmen und meine Gemeinde erfolgreich in die Zukunft zu steuern. Als staatlich geprüfter Bautechniker und langjähriger Mitarbeiter einer Gemeindeverwaltung verfüge ich neben dem notwendigen Baufachwissen auch über wertvolle Rathauserfahrung und besitze das erforderliche Know-how, um unsere Gemeinde führen und vertreten zu können.

Bei allen Ideen, Wünschen und Entscheidungen wird es bei mir nur einen Weg geben, nämlich den gemeinsamen. Ich möchte zusammen mit Ihnen unsere gemeindlichen Aufgaben neu angehen und tatkräftig umsetzen.

Hierfür bitte ich um Ihre Stimme. Stefan Deckert

