Frischwasser kostet bald erheblich mehr

Obgleich die Gebühr für Abwasserbeseitigung gesenkt wurde, müssen die Großrinderfelder künftig im Wasser- und Abwasserbereich mehr bezahlen. Der Frischwasserbezug wird erheblich teurer.

Großrinderfeld. Die Beratungen über die Wasser- und Abwassergebühren in der Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderats am Dienstag in der Turnhalle in Gerchsheim begannen zunächst erfreulich, um dann dennoch für die Bürger in ein nicht ganz so gutes Ergebnis zu münden. Unterm Strich nämlich müssen die Haushalte in der Kommune eine insgesamt leichte Gebührenerhöhung ab dem 1. Januar 2021 verkraften.

Die Neukalkulation für die Verbrauchsgebühren für Wasser und Abwasser ergab zunächst eine Gebührensenkung bei den gesplitteten Abwassergebühren. So liegt die Gebührenobergrenze von 3,39 Euro pro Kubikmeter Frischwasser und 0,60 Euro pro Quadratmeter überbauter und befestigter Fläche. Bislang lagen die Gebühren hier bei 3,71 Euro sowie 0,67 Euro. Positiv wirkten sich bei der Kalkulation auch die Überschüsse von 98 079 Euro im Schmutzwasserbereich sowie von 9006 Euro im Niederschlagwasserbereich aus. Die Gewinne aus dem Jahr 2019 werden in der Berechnung für die kommenden beiden Jahre berücksichtigt.

Diese Gebührensenkung wird jedoch durch die Anhebung der Gebühren bei der Wasserversorgung mehr als aufgehoben. Hier klettert die Gebühr von 3,85 Euro pro Kubikmeter Frischwasser auf 4,44 Euro. Damit müssen die Großrinderfelder Bürger für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung künftig über acht Euro bezahlen.

„Wir sind damit spitze im Main-Tauber-Kreis“, stellte Walter Lutz fest und forderte. „Wir sollten unter acht Euro bleiben.“ Zudem wollte er, dass in der Satzung aufgenommen werde, dass „keine steuerlichen Gewinne erzielt werden“. Dies habe „früher drin gestanden und sollte auch künftig wieder drin stehen“. Kämmerer Horn meinte, er könne sich an solch einen Passus nicht erinnern. Auch die übrigen Ratsmitglieder folgten der Argumentation von Walter Lutz nicht, sondern beschlossen die Gebührensatzungen in der von der Verwaltung vorgeschlagenen Fassung. Walter Lutz stimmte dagegen.

Kita St. Michael

Der Großrinderfelder Gemeinderat änderte einstimmig den Bebauungsplan des Gewerbegebiets „Beunthgärten“. Damit der Neubau einer Kindertagesstätte in Containerbauweise in diesem Quartier möglich wird, müssen die beiden von dem Neubau betroffenen Grundstücke in ein Mischgebiet umgewandelt werden. Dies erfolgte durch den Beschluss des Gemeinderats, so dass nun der Neubau der Kindertagesstätte baurechtlich zulässig ist.

In einem zweiten Schritt beschloss das Gremium, einem Bauantrag gemäß der mit der Kita-Leitung, der Rechnungsstelle sowie der Caritas abgestimmten Entwurfsplanung zu stellen. Dies beinhaltet, dass in der Kindertagesstätte künftig die Krippenkinder betreut werden.

Zudem wird eine Erweiterungsmöglichkeit geschaffen, damit nach Bedarf eine Kindergruppe mit verlängerter Öffnungszeit für über dreijährige Kinder integriert werden kann.

Ökokonto wird eingerichtet

Das Büro acr.grün aus Kitzingen wird für Großrinderfeld die Planung zur Vorbereitung eines kommunalen Ökokontos übernehmen. Dies beschloss der Großrinderfelder Gemeinderat einstimmig. Die Kosten belaufen sich auf 31 500 Euro. Bei der Ausweisung von Baugebieten jeglicher Art taucht immer wieder die Frage nach Ausgleichsmaßnahmen auf. In Verbindung mit der Waldflurbereinigung eröffnet sich nun die Möglichkeit, durch Vorlage eines Konzepts, schon mehrere tausend Ökopunkte zu sammeln. Hinzu kommt, dass es immer schwieriger wird, Ausgleichsflächen zu finden. Mittels eines kommunalen Ökokontos könnte praktisch im Vorgriff ein Ausgleich für Baumaßnahmen geschaffen werden.

Waldflurbereinigung

Im Zuge der Waldflurbereinigung ist auch die Erarbeitung eines Wege-und Gewässernetzes notwendig. Die entsprechende Planung segnete der Großrinderfelder Gemeinderat nun einstimmig ab. Damit erteilt die Gemeinde ihr Einvernehmen für die vorgesehene Linienführung und den Ausbaustandard.

Zudem verpflichtet sich die Gemeinde, die ausgewiesenen landschaftspflegerischen Anlagen gemäß dem von der Flurneuordnung aufgestellten Pflegplans im Interesse einer nachhaltigen Sicherung zu pflegen.

Bei den Bauanträgen gab der Gemeinderat grünes Licht für die Umnutzung einer Garage zu einer Küche durch einen Partyservice in Gerchsheim. Dafür ist eine Aufstockung der Garage notwendig.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020