Finanzielle Auswirkungen nicht absehbar

Unter Corona-Rahmenbedingungen hat die Mitgliederversammlung des TuS Großrinderfeld in der Turnhalle stattgefunden. Im Vorfeld wurde der neue Rasenmähertraktor seiner Bestimmung übergeben.

Großrinderfeld. Üblicherweise findet die Generalversammlung des Turn- und Sportvereins Großrinderfeld immer bis zum 30. Juni eines Jahres statt. Doch Corona hat den diesjährigen Planungen ein Strich durch die Rechnung gemacht. So hat der im letzten Jahr neue gewählte Vorstand nicht wie üblich ins Sportheim eingeladen und auch die Tagesordnung war deutlich eingeschränkt.

Unter Einhaltung der Corona Abstands- und Hygieneregeln fand die Hauptversammlung erst im Oktober statt. Grußworte sprachen der Bürgermeister Johannes Leibold der erstmals teilnahm, und Ortsvorsteher Walter Lutz. Beide gingen dabei auf die besonderen Rahmenbedingungen für Vereine und insbesondere Sportvereine ein. So waren beispielsweise die Sportanlagen im Frühjahr gesperrt und anschließend die Trainingsgruppen in ihrer Teilnehmerzahl begrenzt. Der Trainingsbetrieb konnte nur unter strengen Auflagen ermöglicht werden. Beide lobten die Bemühungen des TuS, einen eingeschränkten Sport- und Freizeitbetrieb für die Mitglieder aufrecht zu erhalten und den Mitgliedern ein Stück „Normalität“ zurück zu geben.

Auf die üblichen Ehrungen, die immer einen breiten Raum in den letztjährigen Versammlungen eingenommen haben, wurde in diesem Jahr verzichtet. Stattdessen versucht der Verein, für das kommende Jahr in einem anderen Rahmen der Ehrungen nachzuholen und die Ehrungen für 2021 ebenfalls durchzuführen. Auch auf die ausführlichen Berichte aus den Mannschaften und Gruppen wurde im Sinne einer möglichst kurzen Dauer verzichtet. Diese wurden im Vorfeld von den jeweiligen Übungsleitern, Trainern und Betreuern erstellt und sind beim Vorstand einsehbar.

Die Jahresberichte der drei im vergangenen Jahr gewählten gleichberechtigten Vorsitzenden Benedikt Kees, Matthias Lutz und Uwe Schultheiß fanden in gewohnter Weise, jedoch ohne die Unterstützung durch Bild- und sonstiges Material statt.

So wurden die verschiedenen Veranstaltungen im vergangenen Vereinsjahr beleuchtet, vom Dorfweiherfest im Sommer 2019 über die Ortsmeisterschaften (erstmals mit Beteiligung aus allen vier Ortsteilen) und das Saisoneröffnungsspiel des Fußballkreises gegen den TSV Gerchsheim. Bewirtungen beim Landwirtschaftstag und bei der Amtseinführung des Bürgermeisters haben stattgefunden, ebenso viele weitere Vereinstermine bis Februar 2020.

Die erste Corona-Welle ab März 2020 hatte dann völlig neue Herausforderungen für das Vereinsleben mit sich gebracht. Online-Sitzungen, Hygienekonzepte und Trainingseinheiten per Video sind nur einige Themen, mit denen sich der TuS Großrinderfeld, ähnlich wie viele andere Vereine, beschäftigen musste. Im Sommer konnten nach und nach einige Gruppen und Mannschaften wieder in einen eingeschränkten Trainingsbetrieb einsteigen.

Viele Projekte wurden konnten abgeschlossen werden. So wurde die Homepage neu aufgezogen., das Sportheim renoviert und die Sportanlage, vor allem die Weitsprunganlage wieder in Schuss gebracht.

Im Kassenbericht meinte Kassenwart Stefan Reinhart, dass die Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 mit und durch Corona noch nicht absehbar seien. Fehlenden Einnahmen bei beinahe gleichbleibenden Ausgaben für Instandhaltung der Sportanlagen lassen derzeit keine positiven Prognosen zu.

Von den Kassenprüfern Dieter Horn und Silvia Hemberger wurde die Kasse geprüft und eine einwandfreie Kassenführung bestätigt. Damit stand auch der Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege. Diese wurde von Bürgermeister Johannes Leibold durchgeführt und einstimmig erteilt.

Nachdem die Fragen zur Renovierung der Turnhalle geklärt werden konnten, endet die Versammlung nach rund 60 Minuten.

Im Vorfeld zur Mitgliederversammlung fand die offizielle Übergabe des neuen Rasenmähertraktors statt. Dieser wurde mit einem Zuschuss des badischen Fußballverbands und der Rest-Finanzierung durch die Gemeinde Großrinderfeld angeschafft. Dieser universelle Traktor wird künftig für das Mähen des Rasenplatzes als auch für das Striegeln des Kunstrasenplatzes eingesetzt. tus

