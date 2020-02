Filiale wird nach Gerchsheim verlegt

Großrinderfeld.Die Deutsche Post verlagert ihren Filialstandort in Großrinderfeld von der Hauptstraße 22 in den Ortsteil Gerchsheim in das Lebensmittelgeschäft Seubert (Gitterle 2. Darüber informierte die Deutsche Post in einer Pressemitteilung.

Ab Montag, 2. März, erhalten die Kunden hier montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 6.30 Uhr bis 13 Uhr Postdienstleistungen. Im Vergleich zur bisherigen Filiale erhöhen sich damit die täglichen Öffnungszeiten unter der Woche um mehr als das Dreifache.

Kunden, die vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, dass ein Brief oder ein Paket für sie vorliegt, können diese lagernden Sendungen binnen sieben Werktagen auch am neuen Standort abholen. Die bisherige Postfiliale in der Hauptstraße 22 hat am Freitag, 28. Februar, das letzte Mal geöffnet.

In der neuen Filiale werden folgende Dienstleistungen angeboten: Pakete/Retouren/Päckchen versenden, Express National (Kurier) abgeben, Warenpost International abgeben, mobile Paketmarken ausdrucken lassen, „PRIO“-Sendung abgeben, Briefe versenden, Service „Postfiliale direkt“, Briefmarken kaufen, mobile Retourenscheine ausdrucken lassen, Bereithaltung und Ausgabe von Briefen und Paketen, die die Zusteller nicht ausliefern konnten und eine Benachrichtigung hinterlassen haben.

„Postfiliale direkt“ bedeutet, dass man sich Pakete direkt in die Filiale senden lassen kann, heißt es in der Pressemitteilung. Die Deutsche Post würde in Großrinderfeld einen zusätzlichen DHL Paketshop einrichten. Derzeit sucht man noch nach einem Partner, der diese Dienstleistungen übernehmen könnte.

Darüber hinaus würden die Zusteller vor Ort bereits freigemachte Pakete mitnehmen, mobil Paket- und Retourenmarken ausdrucken sowie die Sendungen anschließend mitnehmen, heißt es dann abschließend. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020