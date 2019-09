Fällung der Linde steht kurz bevor

Die Linde in der Paimarer Straße wird bis zum 15. September gefällt. Ein Gutachten ergab, dass der Baum nicht zu retten ist. An den beiden anderen Linden sollen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen.

Großrinderfeld. Die kranke Linde in der Paimarer Straße wird bis zum 15. September gefällt. Der Gemeinderat beauftrage in der Sitzung am Dienstagabend das Baumpflegeunternehmen Schätzlein aus Helmstadt, den fast 100 Jahre alten Baum zu fällen. Darüber hinaus werden auch die beiden Linden auf der anderen Straßenseite zurückgeschnitten. Die Maßnahmen kosten die Gemeinde gut 4000 Euro.

Schon in der Gemeinderatssitzung am 20. August informierte Großrinderfelds frühere Bürgermeisterin Anette Schmidt den Gemeinderat, dass die Fällung der alleinstehenden Linde unumgänglich sei (wir berichteten). Einem Mitarbeiter der Gemeinde fielen bei Arbeiten in der Paimarer Straße Schäden im Wurzelbereich sowie ein Pilzbefall auf. Die Gemeindeverwaltung gab daraufhin nach Rücksprache mit dem Landratsamt ein Gutachten in Auftrag.

Eindeutiger Befund

Der Befund des Baumkontrolleurs Simon Härtig aus Kreuzwertheim war eindeutig: Die Linde sei von einem sogenannten Brandkrustenpilz befallen, Teile des Stammfußes seien komplett morsch. Außerdem seien in der Krone einzelne abgestorbene Äste mit einem Durchmesser von über fünf Zentimetern zu erkennen. Da die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet sei, empfiehlt das Gutachten eine Fällung bis spätestens 15. September.

„Es wird leider so sein, dass der Baum gefällt werden muss“, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Sven Schultheiß, in der Gemeinderatssitzung. Er habe auch noch einmal das Landratsamt kontaktiert, um zu fragen, was man dort von dem Gutachten halte. Bisher habe sich aber noch kein Verantwortlicher des Landratsamts bei ihm gemeldet, wie Schultheiß bekannt gab.

Nabu-Vorstand wurde angehört

Auch der Vorsitzende des Nabu-Ortsvereins Großrinderfeld, Frank Mützel, nahm in der Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Beauftragung Gefahrenabwehr Linde“ Stellung. Ihm blieb jedoch nicht viel mehr übrig, als sich den Empfehlungen aus dem Gutachten anzuschließen: „Die Natur hat uns die Entscheidungsfindung abgenommen“, hielt Mützel fest. Er bedankte sich, dass von Seiten der Gemeinde eine „Gesprächsbereitschaft“ da war.

Für den gefällten Baum soll zeitnah eine Ausgleichsmaßnahme erfolgen. „Das muss nicht unbedingt wieder eine Linde sein“, stellte Sven Schultheiß klar.

