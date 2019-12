Entscheidung über Wassergebühren

Der Großrinderfelder Gemeinderat stimmte in 19 Punkten über die Neuregelung der Wasser- und Abwassergebühren ab. Sie erhöhen sich ab dem 1. Januar 2020.

Großrinderfeld. Bei der letzten Sitzung des Großrinderfelder Gemeinderats des Jahres im Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld stand die Änderung der Wasser- und Abwassergebührensatzung zum 1. Januar auf der Tagesordnung.

Ergebnisse liegen schriftlich vor

Die Neukalkulation für Wasser und Abwasser wurde dem Gemeinderat bereits in der Sitzung Anfang Dezember vorgestellt. Die Ergebnisse der Kalkulation lagen den Gemeinderatsmitgliedern damals jedoch nicht schriftlich vor, sondern wurden von Kämmerer Werner Horn lediglich per Beamer präsentiert. Deshalb wurde die Kalkulation in den Tagen vor der Gemeinderatssitzung noch einmal verteilt.

Es besteht Zeitdruck

Der erste Bürgermeisterstellvertreter Sven Schultheiß betonte, dass bei dem Thema Zeitdruck bestehe. „Die Kalkulation liegt nun vor, und wir müssen darüber entscheiden. Wir machen jetzt schon Verlust, weil wir die Gebühren für 2019 nicht rückwirkend erhöht haben.“

Die Kalkulation ergab für die gesplitteten Abwassergebühren ab 1. Januar eine kostendeckende Gebührenobergrenze und damit eine Erhöhung von 3,51 auf 3,71 Euro für den Kubikmeter Abwasser.

Pro Quadratmeter versiegelter Fläche sieht die Kalkulation einen Anstieg von 56 auf 67 Cent vor. Dieser Erhöhung stimmte der Gemeinderat mit drei Enthaltungen und einer Gegenstimme zu.

Bei der Verabschiedung der Neukalkulation der Wasserverbrauchsgebühr, die ab 2020 von 2,95 auf 3,85 Euro pro verbrauchtem Kubikmeter Wasser steigen soll, war das Abstimmungsverhalten identisch.

In 18 weiteren Punkten entschied der Gemeinderat über die Änderung der Wasser- und Abwassergebührensatzung. Beim vierten Punkt wurde über die Annahme der in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethode sowie der Abschreibe- und Zinssätze abgestimmt. Gemeinderat Walter Lutz lehnte den Beschlussvorschlag ab und plädierte dafür, die tatsächlichen Zinsen zu Grunde zu legen. Dieser Gegenvorschlag wurde aber von der Mehrheit des Gemeinderats abgelehnt. Er stimmte dem in der Vorlage beschriebenen Vorgehen bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen zu.

Festlegung Kalkulationszeitraum

Auch der Kalkulationszeitraum von zwei Jahren fand die Mehrheit des Gremiums.

Rainer Gerhards forderte, das Thema angesichts der Komplexität noch einmal zu behandeln.

