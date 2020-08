Elternbeiträge werden erhöht

Großrinderfeld.Nochmals mit dem Thema Kindergarten befasste sich der Großrinderfelder Gemeinderat am Dienstag im Dorfgemeinschaftshaus, als es um die Elternbeiträge für das kommende Kindergartenjahr ging. Man folgte den Vorgaben der katholischen Verrechnungsstelle, die die Abrechnung für den Träger übernimmt.

Deckungsgrad gering

Grundsätzlich, so Bürgermeister Johannes Leibold, gebe es eine Empfehlung des Gemeindetages, dass die Beiträge 20 Prozent der laufenden Kosten decken sollen. Davon ist man allerdings in den drei Kindertagesstätten auf Gemeindegebiet weit entfernt. Während es aktuell in Großrinderfeld noch 16,2 Prozent sind, sinkt der Deckungsgrad über Gerchsheim (14,44 Prozent) auf ganze 12,47 Prozent in Schönfeld.

Die Kämmerei hatte sich viel Arbeit gemacht und die Beiträge übersichtlich für die Gemeinderäte zusammengetragen. Bei der Ganztagsbetreuung bleibt der Elternanteil stabil, während er für die Regelgruppe mäßig auf 139 Euro im Monat bei einem Kind steigt.

Für Kinder in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten steigt der Elternbeitrag wiederum nicht, anders als bei den altersgemischten U3-Kindern. Hier kam es zu einer Neuberechnung seitens der Verrechnungsstelle, sodass bei einer Einkind-Familie der Beitrag um 76 Euro auf dann 336 Euro steigen wird.

Bei einer Enthaltung wurde die Anpassung der Kindergartenbeiträge ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 vom Großrinderfelder Gemeinderat schließlich beschossen. mae

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020