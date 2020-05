Eltern wünschen sich mehr Flexibilität

Großrinderfeld.Das Thema Kindertagesbetreuung steht weiterhin weit oben auf der Agenda der Gemeinde Großrinderfeld. Nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Bedarfsplanung verabschiedete (wir berichteten), präsentierte die Diplom-Sozialpädagogin Kariane Höhn nun die Ergebnisse aus der Elternbefragung vom September 2019. Wegen den Corona-Einschränkungen nahm nur ein kleiner Personenkreis von Vertretern der Kindertagesstätten der Seelsorgeeinheit, der Verrechnungsstelle, des Stiftungsrats und der Schulen an der Veranstaltung teil. Die Präsentation wurde aber für alle Bürger live im Internet übertragen. Auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, war gegeben. Insgesamt wurde deutlich, dass sich die Eltern längere und flexiblere Öffnungszeiten wünschen. Auch das Anliegen, dass ein Kind bis zur Einschulung in der gleichen Einrichtung verbleibt, wurde bei der Befragung deutlich.

Zum Hintergrund

Kariane Höhn, die die Gemeinde im vergangenen Jahr bei der Bedarfsplanung beraten hatte, erläuterte in ihrem Vortrag zunächst den ursprünglichen Hintergrund der Elternbefragung. In einer offenen Denkwerkstatt im April 2019, in der es den Teilnehmern darum ging, die ersten zehn Lebensjahre der Kinder in den Blick zu nehmen, habe es eine Bandbreite an unterschiedlichen Einschätzungen und Bedürfnissen gegeben.

Der Gemeinderat beschloss daraufhin, am 21. Mai 2019 eine online gestützte Evaluation in Auftrag zu geben. Bei der Entwicklung des Fragebogens wurden sowohl Elternvertreter als auch Gemeinderäte miteinbezogen.

Etwas mehr als die Hälfte (58 Prozent) der angeschriebenen Haushalte nahmen an der Befragung teil. „Das ist eine gute Quote für Befragungen dieser Art“, stellte Höhn fest. Angesichts der Thematik hätte aber auch eine höhere Beteiligung erwartet werden können. In Großrinderfeld und Schönfeld füllten zwei Drittel der Eltern die Bögen aus, in Gerchsheim und Ilmspan die Hälfte. Höhn nannte weitere wesentliche Merkmale der Evaluationsgruppe: Drei Viertel hätten Kindergartenkinder, ein Viertel Kinder, die schon zur Grundschule gehen. Eltern mit Kindern, die erst ein Jahr alt sind, seien die größte Gruppe gewesen.

„Die Inanspruchnahme von fünf bis sechs Wochenstunden überwiegt derzeit“, fasste Höhn ein weiteres Ergebnis der Befragung zusammen. Auch bei der Frage, welches Angebot das richtige sei, gibt es eine klare Tendenz: „Der Wunsch nach Gruppen ist dominant“, so Höhn. Mehr als die Hälfte der Eltern mit Kindern im Einschulungsalter (drei bis sechs Jahre) wünsche sich diese Betreuungsform. Ähnlich sieht es bei Eltern mit Kindern im Krippenalter aus.

Die Ausdehnung der Betreuungszeiten sei ein weiteres Anliegen der Befragungsgruppe. „Besonders der Acht-Stunden-Block scheint eine hohe Attraktivität zu haben“, sagte Höhn. Mit den festgelegten Schließtagen der Einrichtungen, die derzeit bei 26 liegen, zeigten sich 80 Prozent zufrieden.

Höhn hob zudem drei weitere Kernanliegen, die sich aus der Befragung ergaben, hervor: Demnach sei den Eltern die Möglichkeit eines warmen Mittagstischs wichtig, die Kinder sollen nach dem Prinzip „klein rein, groß raus bis zur Schule in einer Einrichtung bleiben und die Betreuungszeiten an veränderte Familiensituationen angepasst werden können. Höhn ging auch auf ortspezifische Merkmale ein.

In Gerchsheim und Großrinderfeld sei der Wunsch nach kleineren Einrichtungen gering. In Ilmspan und Schönfeld könnten sich nur fünf von 46 Befragten vorstellen, ihr Kind in einer zweigruppigen Einrichtung anzumelden, die nicht im eigenen Wohnort liegt. Wäre das hingegen der Fall, würden 37 von 46 Personen ihre Kinder anmelden. „Diese Ausgangslage macht es schwer, für die Politik eine Entscheidung zu treffen“, verdeutlichte Höhn.

„Wir sind dran, das ,große Ganze’ neu zu ordnen“, sagte Bürgermeister Johannes Leibold im Anschluss an die Präsentation. Auch wenn man auf einem guten Weg sei, brauche der Planungsprozess Zeit.

In der abschließenden Fragerunde standen die Themen Finanzierbarkeit der Maßnahmen und der zeitliche Rahmen der Planungen im Vordergrund.

Was die Einrichtung in Großrinderfeld angeht, gebe es schon eine Entscheidung, sagte Leibold. „In einer Sitzung des Gemeinderats wurde entschieden, die Tagesstätte zu ertüchtigen und somit einer Gruppe mehr Platz zu bieten“, so der Bürgermeister.

In Schönfeld hingegen sei man sich noch nicht im Klaren „was man möchte“ und ob bei einem möglichen Umbau die Fläche ausreicht. Eine Schließung stehe aber in keinster Weise zur Debatte, betonte Leibold.

