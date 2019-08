Eine halbe Krippengruppe mehr für Gerchsheim

Großrinderfeld.Die vom Gemeinderat verabschiedete Kindergartenbedarfsplanung ist schon wieder Makulatur. Aufgrund kurzfristiger Anmeldungen in der Kindertagesstätte St. Anna in Gerchsheim, hat die Verrechnungsstelle mitgeteilt, dass die Ganztagesplätze voll belegt sind. Es besteht also Handlungsbedarf.

Engpass in St. Anna

In der Sitzung vom 9. Juli ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeisterin Anette Schmidt, für die Kindertagesstätte eine halbe Gruppe nachzuschieben. Man war sich einig, dass es eine halbe Ü3 Gruppe sein soll, da sie mehr Flexibilität biete, um auf weitere Unabwägbarkeiten reagieren zu können. Auch Kommunalberaterin Höhn plädierte dafür, diese Variante, statt der von der Verrechnungsstelle vorgeschlagenen halben Krippengruppe, umzusetzen.

Nun wurden aber im Gemeinderat Stimmen laut, dass man doch dem Wunsch der Verrechnungsstelle nachkommen solle. Dort säßen Personen, die mit der Materie vertraut sind. Deren Vorschlag sei somit sachlich sicherlich fundierter.

Deshalb stimmte der Großrinderfelder Gemeinderat letztendlich für die Erweiterung des Angebots in der Kita Gerchsheim um eine halbe Krippengruppe.

„Wir werden das Anmeldesystem ändern, damit uns so etwas nicht noch einmal passiert, sondern wir verlässliche Zahlen für die Bedarfsplanung haben“, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt. „Künftig soll die Anmeldung für alle Kitas im Rathaus erfolgen.“ Derzeit können Eltern ihre Sprösslinge direkt am Kindergarten anmelden.

Elternbefragung

Viele Fragen, Anregungen und Kritikpunkte gab es zur geplanten Elternbefragung. Zu schwere Fragen mit zuviel Fachausdrücken, bemängelte Rainer Gerhards. Ralf Schiess blies ins selbe Horn und führte noch an, dass eine offene Frage fehle, bei der die Eltern eigene Wünsche eintragen könnten. Hubert Kraus bemängelte, dass nur Eltern von Kindern von 0 bis zehn Jahren befragt würden. Man sollte auch Familien, die bald ein Kind erwarten würden, einbeziehen. Sven Schultheiß ging sogar noch weiter. Er regte an, alle Bürger zu befragen, und dann die Antworten in Kategorien einzuteilen, etwa von Eltern, Großeltern und kinderlosen Paaren.

Walter Lutz betonte, dass die Elternbefragung nicht dazu dienen soll, dass die Kitas in Ilmspan und Schönfeld geschlossen werden. Vielmehr müsse die Kommune zusehen, dass die Einrichtungen erhalten bleiben – wenn nötig über die Gebühren. So könnten seiner Meinung nach Großrinderfelder oder Gerchsheimer, die ihre Kinder nach Ilmspan oder Schönfeld bringen, einen Nachlass erhalten.

„Es wurde nie beschlossen oder auch gesagt, dass die Kindertagesstätte in Ilmspan geschlossen wird“, platzte daraufhin Manfred Wörner der Kragen. „Ich finde es nicht gut, dass hier solche Ängste geschürt werden.“ Der Fragebogen diene lediglich dazu, die Wünsche und Anforderungen der Eltern zu sammeln und daraus Schlüsse zu ziehen.

Bürgermeisterin Anette Schmidt erteilte dem Vorschlag, über die Gebühren eine bessere Belegung der Kita in Ilmspan herbeizuführen eine klare Absage: „Da gibt es einen eindeutigen Gemeinderatsbeschluss, dass an den Gebühren nicht gerüttelt wird.“ Auch sei es finanziell kaum darstellbar, eine eingruppige Ganzstagsbetreuung zu gewährleisten. Das sei schlichtweg zu teuer.

Mit Eltern besprochen

Weiter meinte sie, dass die Art der Fragestellung mit den Elternvertretern besprochen worden sei. Allerdings könne man gern eine offene Frage hinzunehmen. Einer Abfrage an alle Bürger oder zusätzlich an Schwangere erteilte sie ebenfalls eine Absage. „Die Befragung ist für Eltern mit Kindern von 0 bis zehn Jahren gedacht“, stellte sie unmissverständlich fest. Mit zwölf Ja-Stimmen bei fünf Gegenstimmen sowie einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat der Elternbefragung zu.

Auf Nachfrage teilte Anette Schmidt mit, dass die Kosten zwischen 2200 und 250 Euro liegen. hut

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019