Einbruch in Wohnhaus

Großrinderfeld.Einbrecher stiegen zwischen Sonntag 13.30 Uhr und Dienstag 14.15 Uhr in einem Wohnhaus in Großrinderfeld ein. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter in die Ilmspaner Straße und verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten mehrere Gegenstände. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sollen sich an die Polizei wenden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020